La trilogia di Spyro è gratis su Xbox Game Pass, da ora!

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, da questo momento potete approfittare di un nuovo grande regalo a sorpresa, anzi tre: Spyro Reignited Trilogy è infatti disponibile per il download gratuito sul servizio.

Annunciato a sorpresa soltanto nelle scorse ore, la trilogia rimasterizzata di Spyro the Dragon è stata già resa disponibile nel catalogo del servizio in abbonamento, sia su console che su PC.

Toys for Bob ha rimesso a lucido i primi tre capitoli della saga, creata inizialmente da Insomniac Games ma che, dopo vari passaggi di mano, oggi è a tutti gli effetti di proprietà di Microsoft dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.

Spyro Reignited Trilogy si unisce dunque alla trilogia di Crash Bandicoot su Game Pass, offrendo la possibilità a tutti gli utenti iscritti al servizio di riscoprire una delle saghe platform più amate degli anni '90.

Come anticipavamo in apertura, la raccolta completa è già disponibile sul servizio in abbonamento e non dovrete attendere ulteriormente per avviare il download, sia sulle vostre console Xbox che su PC.

Sarà sufficiente un iscrizione a Xbox Game Pass Standard o PC Game Pass per accedere ai vostri nuovi omaggi, ma se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate scontato su Amazon) potrete approfittare della versione Cloud per iniziare fin da subito a giocare in streaming.

Come sempre vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine con eventuali novità dell'ultimo minuto sul catalogo, ma nel frattempo non possiamo fare altro che augurarvi buon download e buon divertimento con il draghetto viola più amato dei videogiochi.

Salvo ulteriori sorprese, il prossimo gioco gratis di Xbox Game Pass dovrebbe arrivare soltanto la prossima settimana: anche in questo caso si tratta di una grande produzione Xbox Game Studios.

Toys for Bob è tornata a essere uno studio indipendente, ma potrebbe essere comunque già al lavoro sul prossimo capitolo di Spyro.