UFL, il nuovo gioco di calcio gratis è stato rinviato (ovviamente)

L'uscita dell'ambizioso nuovo gioco di calcio gratuito, UFL, era inizialmente prevista per il 2023: considerando che l'attuale anno sta per finire, vi erano probabilmente pochi dubbi sul fatto che sarebbe stato rinviato il prima possibile.

E la conferma ufficiale è arrivata pochi istanti fa nel corso di un Q&A svolto sui canali social di Strikerz Inc, con il CEO Eugene Nashilov che ha ammesso come adesso l'obiettivo sia riuscire a farlo uscire per il prossimo anno.

Si tratta di un progetto sicuramente ambizioso, considerando che punta a diventare un competitor di serie affermate come EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon) ed eFootball, quest'ultimo disponibile sempre in formato free-to-play.

Il rinvio era praticamente inevitabile: siamo ancora nel pieno periodo degli Alpha Test, che per il momento stanno coprendo soltanto i giocatori PS5: il CEO ha però sottolineato che presto sarà disponibile anche su Xbox, dunque i giocatori già pre-selezionati dovrebbero iniziare a tenere d'occhio le proprie e-mail.

Eugene Nashilov ha evidenziato che il team di UFL sta sfruttando il test alpha per raccogliere tutti i feedback degli utenti e realizzare il miglior prodotto possibile per i fan del calcio.

Non appena riusciranno a migliorare il tutto tenendo conto delle reazioni dei fan, partirà anche la fase in closed beta e, se anche questa dovesse procedere bene e con reazioni positive, allora gli sviluppatori annunceranno la data definitiva di lancio.

Il CEO si è poi scusato per non essere riuscito a mantenere la promessa iniziale di un debutto nel 2023, sottolineando che si è trattata comunque di un'annata molto positiva: non solo per aver già lanciato i primi test chiusi, ma anche per aver ottenuto il supporto di Cristiano Ronaldo, diventato uno dei suoi maggiori finanziatori.

Il team sembra insomma non avere alcuna fretta, provando a soddisfare tutte le richieste dei fan: vedremo se questo nuovo competitor calcistico riuscirà davvero a essere all'altezza delle aspettative.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire come sarà la grafica di gioco, vi rimandiamo ad alcuni screenshot in-game recentemente pubblicati dal team.