UFL gratis in prova è piaciuto un bel po': ecco i numeri

Il gioco di calcio UFL è stato eccezionalmente giocabile in forma totalmente gratuita per il fine settimana tra il 7 e il 9 giugno, su Xbox e PS5.

Dopo anni di sviluppo, il titolo di calcio free-to-play competitor di serie come EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon a prezzo basso) ed eFootball, ha quindi deciso di fare vedere di che pasta è fatto.

Del resto, nel nostro provato vi abbiamo spiegato che «più che un vero e proprio competitor di EA Sports FC a tutto tondo, si ha la sensazione di avere di fronte una produzione che vuole perseguire la strada di Konami e proporre un'offerta più circoscritta e – almeno nelle intenzioni – divertente per qualsiasi giocatore».

Ora, come riportato anche da Destructoid, STRIKERZ INC ha rivelato che oltre un milione di giocatori è sceso in campo per il primo weekend di open beta di UFL.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Secondo STRIKERZ, 1.320.000 giocatori hanno scaricato la beta e creato il loro club, con oltre 5,5 milioni di minuti giocati e 9.986.206 gol segnati.

Non male per la prima uscita pubblica di UFL. Non sorprende che le nazioni appassionate di calcio del Regno Unito, del Brasile e della Germania siano in testa per numero di giocatori, mentre gli Stati Uniti e la Francia completano la Top 5.

Il giocatore più popolare nella beta sia stato Cristiano Ronaldo, leader e "uomo copertina" di UFL.

Per quanto riguarda la beta in sé, le reazioni sono state piuttosto positive: il gioco in stile Ultimate Team non è sicuramente rifinito come EA FC 24, ma è sicuramente piacevole da giocare e rappresenta una solida base su cui costruire STRIKERZ.

Sebbene i numeri siano impressionanti per un solo fine settimana, vale la pena ricordare che l'offerta calcistica di EA Sports ha registrato 11,3 milioni di utenti nella sua prima settimana, quindi c'è ancora molta strada da fare per superare un big come EA FC. Tuttavia, è bello vedere un po' di sana concorrenza nel campo dei giochi calcistici.

Restando in tema, Sociable Soccer 24 - ossia l'erede del leggendario Sensible Soccer - ha una nuova data di uscita definitiva su console.

Ma non è tutto: alcune indiscrezioni delle ultime settimane suggeriscono ancora una volta che 2K e la FIFA hanno trovato l'accordo per far uscire FIFA 2K già da quest'anno: ecco tutto quello che sappiamo.