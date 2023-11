UEFA Euro 24 arriverà su EA Sports FC 24 come DLC gratuito

I giocatori di EA Sports FC 24 potranno godersi le competizioni estive anche all'interno della simulazione calcistica di Electronic Arts, perché i contenuti dedicati alla UEFA Euro 2024 verranno aggiunti gratuitamente come DLC all'interno del titolo.

Se siete già passati già alla nuova generazione di giochi di calcio di Electronic Arts, che trovate su Amazon, avrete quindi la possibilità di godere anche dell'aggiornamento dedicati ai campionati europei di calcio.

Come riporta VGC, infatti, l'aggiornamento verrà aggiunto a tutte le versioni del gioco tra PS4, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Switch.

I giocatori che hanno giocato a EA Sports FC 24 entro il 16 gennaio 2024 riceveranno uno dei sei oggetti giocatore UEFA Euro 2024 Ultimate Team, che inizieranno a essere distribuiti il 18 dicembre.

L'oggetto giocatore concesso ai giocatori sarà uno dei seguenti:

Jack Grealish (Inghilterra)

Ousmane Dembélé (Francia)

Federico Chiesa (Italia)

Florian Wirtz (Germania)

Virgil Van Djik (Paesi Bassi)

Álvaro Morata (Spagna)

L'annuncio è arrivato poche ore fa, con tanto di trailer a corredo che potete trovare qui sotto:

La partnership con la UEFA è molto importante in questo momento, visto che il nuovo corso del calcio secondo Electronic Arts non ha più il supporto ufficiale della FIFA.

«Siamo lieti di espandere ulteriormente la nostra partnership con EA Sports, con UEFA Euro 2024 che diventa parte del gioco EA Sports FC», ha dichiarato in un comunicato il direttore marketing della UEFA Guy-Laurent Epstein, approfondendo il modo in cui questa unione verrà esplicitata nel gioco:

«UEFA Euro 2024 è uno dei tornei di calcio più vibranti ed emozionanti del mondo e siamo entusiasti che l’enorme community di EA Sports FC 24 in tutto il mondo avrà la possibilità di partecipare al torneo in un ambiente di gioco così autentico.»

Una bella notizia anche per dare supporto a EA Sports FC 24 che, dopo alcuni mesi dal lancio, ha bisogno effettivamente di un resoconto positivo. E anche per mitigare i problemi emersi con FIFA Ultimate Team, che di recente ha bannato una serie di giocatori per un motivo molto strano.