Ubisoft si è ricordata che esiste anche Splinter Cell

Ubisoft ha un ottima serie di videogiochi stealth chiamata Splinter Cell, che da tanto manca sul mercato e che oggi l'azienda sembra essersi ricordata che esista.

Come riporta Gamespot, infatti, Ubisoft ha riattivato il supporto agli achievement su Steam per Splinter Cell Blacklist.

L'ultimo episodio principale della celebre saga stealth con protagonista Sam Fisher riceve quindi delle attenzioni, in qualche modo, con la caratteristica interessante che questi funzioneranno retroattivamente per chi ha già completato determinate azioni di gioco.

Ubisoft ha però dovuto eliminare 19 obiettivi legati a servizi online ormai non più disponibili, garantendo comunque la possibilità di ottenere il 100% di completamento.

Lanciato ormai nel lontano agosto 2013 su PC, PS3, Xbox 360 e persino Wii U, Blacklist è stato l'ultimo capitolo principale di una serie che ha fatto la storia dei giochi stealth.

Nonostante il tempo trascorso, questa mossa di Ubisoft serve a dare almeno l'illusione di voler mantenere vivo l'interesse attorno al franchise, in attesa del tanto atteso remake annunciato nel dicembre 2021.

Da allora non abbiamo avuto nessuna novità e, anzi, sembra addirittura che Splinter Cell Remake sia quasi sparito del tutto. Il che è ironico a suo modo, visto che parliamo di un gioco nato con l'idea di sfruttare luci e ombre in modo dinamico nel gameplay.

C'è stato un periodo in cui avremmo potuto anche aspettare un film live action di Splinter Cell e quello, differenza del remake (almeno per ora), è stato ufficialmente cancellato da Ubisoft. C'è, se non altro, la serie Netflix animata che almeno ad oggi non è stata cancellata.

Chissà se un giorno rivedremo mai Splinter Cell in qualche modo.

Questa storia mi ricorda molto quella di Disney che si ricorda che esiste Kingdom Hearts, tra l'altro.