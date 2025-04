Dopo anni, Disney si è ricordata che esiste Kingdom Hearts

Nel caso ve lo foste dimenticati, Kingdom Hearts 4 è stato annunciato ufficialmente una manciata di generazioni fa più o meno, e da allora non si è saputo più nulla del ritorno della discussa quanto amata saga di Square Enix e Disney.

Tuttavia, come riporta Kotaku, proprio quest'ultima si è stranamente ricordata dell'esistenza di Kingdom Hearts.

C'è un video musicale lo-fi della durata di dieci ore che è stato caricato sul canale YouTube ufficiale Disney, apparentemente slegato dalla serie ma che nasconde dettagli che hanno fatto impazzire la community.

Il video lanciato in occasione del 30esimo anniversario di "In viaggio con Pippo", pellicola che celebra il rapporto padre-figlio tra Pippo e Max, contiene diversi riferimenti alla celebre saga di giochi di ruolo.

Potete vedere il video qui sotto:

Su una tazza piena di matite sulla scrivania di Max sono visibili due adesivi che sembrano rappresentare il gelato al sale marino e il frutto paopu, due iconici elementi della serie Kingdom Hearts.

Accanto alla scrivania, sulla parete, appare quella che sembra essere un'immagine di Twilight Town, una delle ambientazioni principali dei videogiochi.

Questi dettagli hanno scatenato una valanga di speculazioni e teorie tra i fan, che si chiedono se si tratti di semplici riferimenti o di indizi su possibili sviluppi futuri.

Per i fan delle speculazioni, c'è una cosa interessante sollevata dai fan. Pippo, in oltre vent'anni di avventure al fianco di Sora, non ha mai fatto menzione dell'esistenza di suo figlio, come se Max non esistesse nel multiverso di Kingdom Hearts.

Cosa significa questo? Nulla, visto che Square Enix ha fatto calare il silenzio su Kingdom Hearts 4 dal 10 aprile 2022 (...), quando il titolo venne annunciato ufficialmente. Sarebbe il colmo se un'operazione comunicativa come questa segnasse effettivamente il ritorno della comunicazione sul gioco.

È passato veramente troppo tempo da Kingdom Hearts 4, quello che il team di sviluppo ha dichiarato che sarà l'inizio della fine. Nomen omen.