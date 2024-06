Splinter Cell Remake è sparito: «Quel gioco non è reale»

Il remake di Splinter Cell è stato ancora una volta assente, mancando la sua apparizione all'Ubisoft Forward di ieri sera, e i fan non ne possono più.

Dopo Splinter Cell Blacklist (ancora reperibile su Amazon), la serie action-stealth è sparita dalle scene.

Nonostante un teaser trailer del remake del primo e storico capitolo, il ritorno di Sam Fisher è poi sparito nel nulla.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, dopo l'assenza di ieri sono in molti ad aver sfogato la loro frustrazione sui social e non solo.

«Ecco i fan di Splinter Cell ogni anno, tranne me, perché quel gioco non è reale», scrive un utente su X, arrivando addirittura a negarne l'esistenza.

Del resto, è passato più di un decennio dall'ultimo gioco di Splinter Cell, ossia Blacklist, uscito nel 2013.

A dicembre di quest'anno ricorreranno tre anni interi da quando Ubisoft ha annunciato per la prima volta il remake di Splinter Cell e, al momento in cui scriviamo, non abbiamo ancora visto un trailer completo del remake in arrivo.

La situazione di aggravata ancora di più quando un altro spin-off del franchise, Splinter Cell VR, è stato cancellato a metà del 2022.

Quindi non solo i fan di hanno dovuto sopportare oltre un decennio senza un nuovo gioco della serie, ma hanno anche dovuto ammortizzare la cancellazione di un episodio in VR.

Sappiamo che il gioco caratterizzato da riflessi e audio in Ray Tracing, in grado di influenzare il gameplay in modi mai visti prima, sebbene al momento non si sia visto niente.

Semore parlando del remake, tempo fa gli sviluppatori hanno voluto chiarire che, anche se il gioco non sarà un vero e proprio open-world, l’esplorazione e l’innovazione saranno punti chiave dell'esperienza.

Per ingannare l'attesa, che inizia a quanto pare a farsi più lunga del previsto, vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames trovate la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga stealth dedicata a Sam Fisher.