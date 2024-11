Il film live-action di Splinter Cell è stato ufficialmente cancellato

Sam Fisher alla fine non riuscirà ad arrivare nelle sale cinematografiche: poche ore fa è infatti arrivata la conferma ufficiale per la cancellazione del film live-action di Splinter Cell.

Se vi eravate dimenticati della sua esistenza, non vi biasimiamo affatto: il progetto fu annunciato nel lontano 2012 e avrebbe dovuto avere Tom Hardy, la star della trilogia di Venom (trovate i Blu-Ray su Amazon), nei panni del protagonista della serie.

Da allora non si sono mai avute reali novità sul progetto: l'ultimo aggiornamento rilevante risale addirittura al 2017, quando il producer Basil Iwanyk aveva provato a rassicurare i fan sulla lavorazione del film.

Ma oggi è stato lo stesso Iwanyk a mettere la pietra tombale definitiva sul film live-action, annunciando che Splinter Cell è stato ufficialmente cancellato.

In un'intervista rilasciata a The Direct, il producer conferma che, nonostante svariati tentativi della produzione, alla fine il film non vedrà mai la luce del sole:

«Quel film sarebbe stato fantastico... Purtroppo non siamo riusciti a farlo bene, sia per la sceneggiatura che per il budget. Ma sarebbe stato grandioso. Avevamo milioni di versioni differenti, ma sarebbe stato hardcore e fantastico. Questo è uno dei film che ci è scappato, il che è molto triste».

Sembrerebbe insomma che Ubisoft e la produzione non siano mai riuscite a trovarsi d'accordo sull'impostazione del film di Splinter Cell, portandone così all'inevitabile cancellazione prima ancora che potesse effettivamente iniziare.

Se non altro, dopo oltre 12 anni dal reveal ufficiale, adesso i fan possono smetterla di sperare in ulteriori novità: vedremo se in futuro Ubisoft ci ripenserà con nuovi progetti.

La compagnia videoludica sembra infatti intenzionata a ravvivare l'interesse per la saga: recentemente è stata svelata una serie anime prodotta da Netflix.

E per quanto riguarda invece i videogiochi? Difficile saperlo con certezza: attualmente Splinter Cell Remake è «in modalità stealth», il che non ci lascia particolarmente ottimisti sul suo futuro.