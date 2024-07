Ubisoft punta tutto su Star Wars Outlaws con «il più grande marketing di sempre»

Ubisoft non ha mai nascosto le sue ambizioni per Star Wars Outlaws, e del resto trattandosi di un adattamento di uno dei franchise multimediali più importanti di sempre non potrebbe essere altrimenti.

La nuova avventura di Massive Entertainment (che potete prenotare su Amazon) ci farà vestire i panni di una canaglia che cercherà di fare del suo meglio in una galassia dominata da diverse fazioni in conflitto tra loro.

Advertisement

Un recente video gameplay di ben 10 minuti non è stato tuttavia accolto con favore dalla community, venendo bombardato da dislike e commenti negativi: il CEO Yves Guillemot ha difeso subito il titolo, dicendosi convinto che l'opinione dei fan cambierà dopo averlo effettivamente provato.

Una convinzione ribadita anche nel corso dell'ultima earnings call dell'azienda: nel consueto Q&A con gli investitori, Yves Guillemot ha sottolineato che Star Wars Outlaws è il gioco che avrà la più massiccia campagna pubblicitaria nella storia dell'azienda, proprio perché ci si aspetta che sia un grande successo (via MP1st).

«Ciò che stiamo calcolando è un forte lancio per Star Wars Outlaws. C'è il fatto che è tra i videogiochi più attesi nell'industria per quest'anno e ciò riflette un sentimento positivo della community, oltre al fatto che stiamo per realizzare la più grande campagna di marketing finora per un gioco Ubisoft».

Il CEO spiega anche di aver tenuto conto anche di altri fattori che faranno del titolo un successo, come potenziali saldi durante le vacanze invernali e contenuti post-lancio.

Che la campagna marketing di Star Wars Outlaws possa arrivare a battere anche quelle di IP come Assassin's Creed dimostra comunque l'importanza dell'IP di Guerre Stellari: speriamo che la qualità finale possa effettivamente restituire un prodotto all'altezza di queste aspettative.

Non ci vorrà molto per scoprirlo, dato che Ubisoft ha confermato di non avere alcuna intenzione di rinviare il gioco: Outlaws è infatti entrato in fase Gold e si sta preparando per il debutto sul mercato.