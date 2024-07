Star Wars Outlaws non teme i commenti negativi: «Le persone lo ameranno»

Tra i giochi più attesi in uscita quest'anno merita sicuramente una menzione speciale Star Wars Outlaws, il nuovo action-adventure sviluppato da Massive Entertainment e pubblicato da Ubisoft.

A differenza di altre produzioni più recenti dedicate alla saga di Guerre Stellari, Outlaws (che potete prenotare su Amazon) intende far vivere ai fan l'esperienza di una canaglia impegnata a gestire diverse fazioni in conflitto tra loro.

Un'idea sulla carta decisamente affascinante, ma che a livello pratico sembra aver lasciato non poche perplessità ai fan: recentemente IGN US ha pubblicato un video che svela ben 10 minuti di gameplay, ma che la community pare non averlo affatto gradito.

In poco tempo il video è stato infatti bombardato da "non mi piace" — visibili solo con un'apposita estensione non ufficiale — e diversi commenti negativi, divisi tra chi critica il gameplay e le prestazioni grafiche.

Come riportato da PC Gamer, la reazione di pancia della community non è passata inosservata in casa Ubisoft, ma allo stesso tempo il publisher non intende fare marcia indietro, confermando che il titolo è entrato in fase Gold e non sarà rinviato, nonostante tra i commenti negativi c'era chi chiedeva al team di prendersi più tempo.

Il CEO Yves Guillemot ha anche aggiunto che ritiene che «le persone lo ameranno», sottolineando che presto il publisher mostrerà al pubblico molte più ore di gioco e anticipando che il team sta sfruttando il più possibile l'engine.

Il publisher è insomma molto fiducioso sull'effettivo stato di sviluppo di Star Wars Outlaws, nonostante quest'anteprima gameplay potrebbe aver creato più danni che benefici per gli appassionati.

Seguiremo da vicino gli ultimi sviluppi e vi terremo aggiornati non appena avremo novità sulla nuova produzione di Massive Entertainment, che ricordiamo sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 30 agosto. Senza rinvii, a quanto pare.

Gli autori hanno anche sottolineato a più riprese di non voler creare un open world con il solito "stile Ubisoft", evidenziando che Star Wars Outlaws sarà diverso in numerosi aspetti, come una durata molto più breve.