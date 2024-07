Star Wars Outlaws non verrà più rinviato, è ufficiale!

Ubisoft è pronta a lanciare uno dei suoi progetti più ambiziosi dell'anno, e forse di alcuni degli ultimi anni, e adesso sappiamo che non subirà alcun ritardo, una volta tanto: Star Wars Outlaws è infatti entrato in fase gold.

Potete quindi attendere con serenità il titolo, e ordinarlo su store come Amazon se non l'avete già fatto, perché la data di uscita fissata da Ubisoft verrà rispettata.

In questi casi, gli sviluppatori hanno prodotto il cosiddetto master gold del gioco, ovvero la prima copia ufficiale destinata alla release definitiva. Non si torna più indietro, insomma.

Star Wars Outlaws sarà infatti disponibile, lo ricordiamo, a partire dalla fine di agosto su PS5, Xbox Series X|S, e PC.

Le date di lancio in realtà sono due, a seconda dell'edizione che comprerete:

30 agosto 2024 per chi compra l'edizione standard del gioco (fisica o digitale, è indifferente)

27 agosto 2024 per chi acquista la Gold Edition la Ultimate Edition o è abbonato a Ubisoft+.

«Il nostro team non vede l'ora che tu inizi a esplorare l'Orlo Esterno e a vivere la vita di un mascalzone: il 30 agosto non arriverà mai abbastanza presto!», dichiara Ubisoft con un comprensibile entusiasmo.

Sviluppato da Massive Entertainment per conto di Ubisoft, il gioco ci metterà nei panni di Kay Vess, una intrepida fuorilegge spaziale in cerca di un tesoro preziosissimo e del colpo più grandioso di sempre. Il titolo sarà anche interessante per i fan della saga cinematografica, ovviamente, perché si piazza in un momento ben preciso della storia.

Le diverse edizioni di Star Wars Outlaws hanno, vi ricordiamo, prezzi differenti: si va dagli 80€ della standard ai 109€ di listino (ma nei negozi si trova anche a 119€) della Gold, arrivando fino ai 129€ della Ultimate.

Se volete saperne di più, abbiamo avuto l'occasione di vederlo in anteprima: ecco tutti i dettagli.