Ubisoft commenta la possibile acquisizione: «Analizziamo ogni opzione»

La profonda crisi di Ubisoft alla fine potrebbe portare a un clamoroso passaggio di consegne, con la famiglia Guillemot che sembrerebbe pronta a farsi da parte.

Il crollo del valore delle azioni ha infatti messo sul piede di guerra diversi investitori, al punto che adesso si starebbe prendendo in considerazione una possibile vendita al colosso cinese Tencent, che attualmente possiede solo il 10% delle azioni.

Advertisement

Una possibile soluzione che soddisferebbe pienamente il mercato, come dimostrato da un improvviso incremento del loro valore a poche ore di distanza dall'uscita del report: un fattore su cui Ubisoft non può fare a meno di riflettere.

Con un breve comunicato rilasciato a VGC, l'azienda ha ammesso che l'acquisizione è sicuramente un'opzione sul tavolo, anche se ancora non è stata presa alcuna reale decisione definitiva:

«Ubisoft ha notato le recenti speculazioni della stampa riguardanti un possibile interesse per la compagnia. [La compagnia Ubisoft] analizza regolarmente ogni opzione strategica nell'interesse degli azionisti e informerà il mercato se e quando lo riterrà appropriato».

Insomma, non si tratta di una vera e propria conferma delle speculazioni di mercato, ma neanche di una smentita, ammettendo fondamentalmente che alla fine un'acquisizione potrebbe davvero arrivare.

In ogni caso, Ubisoft ci tiene a sottolineare che le sue attuali strategie di mercato restano ancora valide, con un futuro basato su «avventure open world ed esperienze native GaaS».

Il primo di questi nuovi progetti dovrebbe essere Assassin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon), sul quale si ripongono molte delle speranze di Ubisoft di risollevarsi da questa profonda crisi: anche per questo motivo è stato scelto un rinvio a sorpresa, con tanto di successiva indagine interna.

Probabilmente l'acquisizione sarà presa in considerazione soltanto se la famiglia Guillemot riterrà di avere ben poca scelta, a giudicare dal tenore delle ultime comunicazioni, ma è anche vero che un altro flop sul mercato non sarebbe accettato dai suoi attuali azionisti.

Per il momento, non possiamo fare altro che continuare a monitorare la situazione: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.