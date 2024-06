Beyond Good & Evil 2 non è morto: novità da Ubisoft

Beyond Good & Evil 2 è uno di quei videogiochi che porta avanti fieramente un'antica tradizione, ovvero quella dei progetti annunciati nell'antichità e poi scomparsi nel nulla.

Ormai i fan dovrebbero abbandonare ogni speranza? Secondo molti ormai sarebbe giusto considerare a tutti gli effetti Beyond Good & Evil 2 un vaporware, ovvero un prodotto già annunciato e a un certo punto entrato in sviluppo, ma di cui non sappiamo se effettivamente ci sarà o meno un'uscita ufficiale.

Neanche durante gli ultimi eventi di Ubisoft ci sono state novità reali, quindi questa opinione diventa sempre più probabile e plausibile.

Tuttavia proprio il publisher ha fornito dei timidi aggiornamenti su Beyond Good & Evil 2 che, ufficialmente, non è morto.

Parlando di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, versione speciale e celebrativa del titolo svelata di recente con tanto di edizione fisica, Ubisoft ha approfittato dell'occasione per lanciare un veloce commento sul suo sequel.

Beyond Good & Evil 2 non è morto, infatti:

«Sì, Beyond Good & Evil 2 è ancora in fase di sviluppo e non vediamo l'ora che tu scopra di più sul passato di Jade nell'edizione del 20° anniversario!», ha detto Ubisoft in un post su X.

Effettivamente, Ubisoft aveva detto che la speciale edizione per il 20esimo anniversario del capostipite della saga avrebbe avuto anche un collegamento con il sequel, in qualche modo.

La versione aggiornata di Beyond Good & Evil includerà una nuova caccia al tesoro in cui i giocatori potranno scoprire di più sull'infanzia della protagonista Jade grazie a ricompense cosmetiche. Una missione che servirà a scoprire il legame narrativo con Beyond Good & Evil 2... almeno quando uscirà.

A questo punto non ci resta che attendere ancora altro tempo prima dell'arrivo di Beyond Good & Evil 2, sperando che il publisher di Assassin's Creed (lo trovate su Amazon) non faccia passare troppo altro tempo.