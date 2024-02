Twitch Plays Pokémon tornerà per un importante anniversario

Forse non tutti di voi ricorderanno Twitch Plays Pokémon, ma è stato un fenomeno sociale e videoludico davvero unico che arriverà presto al suo decimo anniversario e, per l'occasione, ritornerà.

Il leggendario avvenimento in cui la chat di Twitch giocava letteralmente a Pokémon, inserendo nelle caselle di testo i comandi necessari che venivano convertiti in gioco, è stato uno degli esperimenti più interessanti legati a Twitch e ai videogiochi.

Advertisement

Debuttando originariamente con Pokémon Rosso (il leggendario capostipite arrivato anche su Amazon come pezzo da collezione) nel 2014, "Twitch Plays Pokémon" ha rivoluzionato lo streaming interattivo consentendo agli spettatori di controllare collettivamente il gameplay tramite input di chat. Nel corso degli anni, la serie si è espansa fino a includere vari titoli Pokémon, affascinando il pubblico con la sua miscela unica di caos e cameratismo.

E ora, come riporta My Nintendo News, se non avete mai assistito a questo evento avrete occasione di rifarlo con l'inizio di un nuovo Twitch Plays Pokémon legato al decimo anniversario.

Twitch e i fan dei mostri collezionabili torneranno all'avventura a Kanto dal 12 febbraio 2024, con un evento che tornerà realmente alle origini.

Questo prossimo evento promette di essere un ritorno allo stile classico dell'originale partita, con una svolta notevole: l'assenza della modalità "Democrazia", che aggiunge un ulteriore livello di sfida ed eccitazione per i partecipanti.

L'undicesima stagione annunciata da poco coincide con questo importante anniversario ed è sicuramente un evento di unione tra le varie generazioni, quelle vissute prima e dopo l'avvio di Twitch Plays Pokémon.

Oppure tra quelli che sono nati prima e dopo l'uscita di Pokémon Giallo che, nel caso non ve ne siate accorti, ha già compiuto 25 anni dalla sua uscita su Game Boy.

Parlando di Twitch, invece, il gigante dello streaming d'intrattenimento non sta passando un buon periodo ed è tra le tante aziende che ha dovuto licenziare del personale.