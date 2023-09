Trek To Yomi Deluxe Edition per Switch al prezzo più basso di sempre! -18%

C'è mai stato un momento migliore per entrare nel mondo affascinante e misterioso dei samurai? La risposta è no! Questo è il momento perfetto per immergersi in una delle esperienze videoludiche più interessanti: Trek to Yomi. Grazie a un'offerta irripetibile su Amazon, questo ottimo videogioco è disponibile al prezzo più basso di sempre.

Infatti, potete portarvi a casa la versione Nintendo Switch di Trek To Yomi: Deluxe Edition a soli 32,99€, rispetto al prezzo più basso recente di 39,98€, con uno sconto del 18%.

Trek To Yomi è un action adventure con uno stile cinematografico distintivo che racconta la coinvolgente storia di Hiroki, un giovane guerriero che si trova ad affrontare sfide emozionanti e pericoli incalcolabili.

I punti di forza del gioco risiedono nella sua atmosfera intensa e nella sua veste grafica mozzafiato, che immerge i giocatori in un viaggio unico nel tempo. La meccanica del gameplay è fluida e offre un'esperienza di combattimento che strizza l'occhio al cinema classico giapponese.

Ora, più che mai, è il momento ideale per aggiungere questo gioiello alla vostra collezione. Amazon sta offrendo "Trek To Yomi: Deluxe Edition" al prezzo più basso di sempre. Quindi, se siete amanti dell'azione-avventura o semplicemente appassionati di giochi con un forte impatto estetico e narrativo, non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Questa edizione comprende, oltre a un copia del gioco su cartuccia, anche un artbook di 104 pagine e il CD ufficiale della colonna sonora del gioco in una custodia di cartone, il tutto racchiuso all'interno di una scatola da collezione.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che "Trek to Yomi è una storia di perdita, rettitudine, sacrificio e onore. Il suo stile inconfondibile e le sue chiare ispirazioni aiutano a modellare un'opera indipendente di grande fascino, che sebbene presenti qualche ingenuità nella gestione del sistema di combattimento, riesce tutto sommato a soddisfare gli amanti delle storie di samurai incastonate in uno dei periodi più iconici della storia del Giappone".

