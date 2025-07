Un presunto leak su Intergalactic: The Heretic Propeth, il nuovo gioco in sviluppo presso Naughty Dog, sta generando un discreto fermento tra fan e addetti ai lavori.

Secondo quanto riportato su 4Chan da un utente che afferma di aver lavorato al QA di alcune build tra febbraio e maggio 2025, il titolo mescolerebbe elementi narrativi intensi à la The Last of Us Part II (che trovate su Amazon) con l’esplorazione stratificata tipica dei soulslike, e un sistema di combattimento ispirato a God of War del 2018.

Chiaramente, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, vista l’origine non verificabile della fonte.

Tuttavia, se anche solo in parte fossero veritiere, ci troveremmo davanti a un progetto estremamente ambizioso, strutturato in una serie di macro-aree semiaperte, definite nel leak come “nested sandbox”: ambientazioni vaste ma contenute, collegate tra loro tramite elementi di traversata come planate, parkour e punti di ancoraggio chiamati “faith anchors”, utili anche per sbloccare checkpoint di viaggio rapido.

Il combattimento, stando al leak, punta sull’impatto fisico e visivo. Sarà possibile concatenare attacchi, salti e scatti per creare combo dinamiche, mentre alcune armi — come la pistola vista nel trailer — permetteranno di colpire punti deboli visibili solo durante certe animazioni nemiche.

Si potrà anche “spezzare” arti per indebolire i nemici o applicare effetti di stato tramite strumenti speciali, dando profondità strategica agli scontri. Il sistema non sembra però incentrato sul juggling come nei devil-like, ma su un approccio più ragionato e pesante.

Dal punto di vista narrativo, l’ambientazione è descritta come un pianeta sepolto tra le rovine di civiltà fallite, isolato da 600 anni dopo il lockdown imposto da una tecnoculto — suggestioni che evocano Elden Ring, ma trasposte in un contesto sci-fi cupo, quasi mistico.

La protagonista, una cacciatrice di taglie, potrà dialogare con altri personaggi tramite un sistema di dialoghi a ruota, anche se l’interazione sociale pare limitata: molte sezioni saranno affrontabili in stealth, o evitabili del tutto tramite hacking o negoziazione.

Dal punto di vista tecnico, si parla di build testate su PS5 Pro, con effetti visivi avanzati e un motore di illuminazione dinamica che cambia le atmosfere delle aree in base alla “fase planetaria”.

Il comparto sonoro varierà da droni ambientali a cori religiosi “metal”, fino a esplosioni di rock — una commistione decisamente fuori dagli schemi.

Infine, viene menzionata la presenza di “Relics”, oggetti equipaggiabili che fungeranno da build modulari, potenziabili e intercambiabili, a suggerire una forte componente RPG.

Il leak si conclude con l’indicazione di una finestra di lancio interna fissata per la fine del 2026, con la possibilità di un trailer cinematografico completo ai The Game Awards 2025.

Se tutto questo si rivelasse vero, Intergalactic potrebbe rappresentare un’evoluzione audace per Naughty Dog, abbracciando formule ludiche più complesse senza rinunciare al suo marchio narrativo. Nel mentre, accontentiamoci della versione LEGO.