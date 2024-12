La serie di Octopath Traveler supera un nuovo traguardo, ma non è una grande notizia

Square Enix ha annunciato che la serie di Octopath Traveler ha superato le cinque milioni di unità vendute, tra copie fisiche e vendite digitali.

Per celebrare questo traguardo, sia Octopath Traveler che Octopath Traveler 2 sono attualmente in offerta sui negozi digitali, con sconti rispettivamente del 60% e del 50%, validi fino al 7 gennaio 2025. Ovviamente li trovate anche su Amazon, neanche a dirlo.

Ovviamente è uno splendido traguardo per la serie di Square Enix ma, ragionando meglio sui numeri, in questa bella novità per l'azienda si nasconde una notizia magari non brutta, ma neanche bellissima.

Se consideriamo che il primo Octopath Traveler è stato lanciato su Nintendo Switch il 13 luglio 2018, seguito dalle versioni PC il 7 giugno 2019 e Stadia il 28 aprile 2020, significa che sono passati davvero molti anni prima che la serie abbia trovato il successo che meritava.

Il primo capitolo della saga ha raggiunto i 2.5 milioni di unità vendute a febbraio 2021 (tramite Gematsu), prima di approdare su Xbox One il 25 marzo 2021 e su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 5 giugno 2024.

Per quanto riguarda il sequel, Octopath Traveler 2, il lancio è avvenuto direttamente su multipiattaforma stavolta su PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC il 24 febbraio 2023, superando il milione di copie vendute a giugno dello stesso anno. Le versioni per Xbox Series e Xbox One sono state lanciate il 5 giugno 2024.

Proprio Octopath Traveler 2, giudicato ottimamente dalla critica, è stato amato in maniera molto più tiepida dal pubblico perché la sua partenza è stata tutto meno che ottima, con sole 78mila copie vendute a quasi un mese dal lancio.

Per darvi un termine di paragone, Dragon Quest III HD-2D Remake che sfrutta per altro lo stesso stile di Octopath ha venduto 2 milioni di copie in un mese.

Quello di Dragon Quest è un nome che ha un peso, e questa è una verità, ma è altrettanto vero che i JRPG a quanto pare hanno solo bisogno di nomi forti per vendere, guardando al fatto che Octopath Traveler ci ha messo ben 6 anni per raggiungere i cinque milioni di copie vendute.

Un segnale molto forte, considerato che anche Final Fantasy sembra aver perso il suo appeal.