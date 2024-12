Le vendite consacrano Nier Automata come un vero cult

Ci sono videogiochi che diventano dei veri e propri cult come Nier Automata, e lo dimostra il fatto che il titolo di Yoko Taro e Platinum Games è riuscito a raggiungere le 9 milioni di copie vendute nonostante sia una produzione decisamente di nicchia.

Lo riporta l'account ufficiale su X, ringraziando i fan senza i quali "non sarebbe stato possibile". Nel computo delle 9 milioni di copie vendute sono incluse le copie di tutto il mondo, sia in formato fisico che digitale.

Ed è un risultato ottimo anche considerato cosa sia, nel profondo, Nier Automata. Essendo il sequel di Nier, titolo ancora più di nicchia del 2010, a sua volta è uno spin-off e sequel della serie Drakengard. L'universo di Nier si sviluppa in una linea temporale alternativa ed è ambientato dopo un finale differente del primo Drakengard, uscito in origine su PS2 nel 2003.

Considerato uno dei successi più sorprendenti di Square Enix degli ultimi tempi, Nier Automata ha conquistato critica e pubblico anche grazie alla sua affascinante protagonista 2B, poco da dire, che è diventata a sua volta un personaggio iconico di un titolo di culto (e celebrata nel migliore dei modi).

Nier Automata è un'opera straordinaria che unisce azione frenetica, narrativa profonda e un'estetica unica. Racconta la lotta tra androidi e macchine in un futuro post-apocalittico, in un mondo ricco di segreti e colpi di scena che mettono in discussione il significato di vita e umanità.

C'è addirittura chi ha provato a rievocarlo dopo tanti anni dalla sua uscita, il lontano 2017, ovvero Stellar Blade con dei costumi dedicati in un evento specifico. Il titolo con l'altrettanto affascinante Eve è stato anche benedetto dallo stesso Yoko Taro, che l'ha addirittura definito "migliore" del suo Nier Automata. Prendete questa informazione e fatene ciò che volete.

Se volete approfondire il mondo di Nier Automata sappiate che c'è anche un ottimo manga per scoprirlo, trovate l'intera serie su Amazon al miglior prezzo.