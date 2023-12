La serie TV di Twisted Metal è un successo: la seconda stagione è ufficiale

Nell'affollato panorama delle serie TV e film tratte dai videogiochi c'è anche lo show di Twisted Metal che, a quanto pare, ha saputo dire efficacemente la sua tanto da guadagnarsi il rinnovo per una seconda stagione.

La serie è stata per altro candidata nella categoria dei miglior adattamenti, nella quale a spuntarla è stata The Last of Us di HBO, ma lo show di Peacock si è preso una piccola rivincita ai The Game Awards 2023.

Anthony Mackie, che ha recitato e lavorato come produttore esecutivo nella prima serie (promuovendola anche con siparietti molto divertenti come il cast di Twisted Metal che gioca Twisted Metal), ne ha annunciato il rinnovo durante l'evento di Geoff Keighley a cui abbiamo assistito la scorsa notte.

«Preparati a far girare il motore, perché stai per fare un altro giro», ha proclamato Mackie durante l'evento.

Contestualmente, Peacock ha condiviso anche un brevissimo teaser su YouTube, mostrando Sweet Tooth intento a dimostrare i suoi modi gentili, per così dire, verso gli spettatori che si appresteranno a vedere la seconda stagione di Twisted Metal.

Lo showrunner, Michael Jonathan Smith, ha commentato l'annuncio in una recente intervista:

«Siamo più che grati di poter continuare la storia di John Doe, Quiet e Sweet Tooth mentre affrontano volti familiari e nuovi tetri nemici nel tanto atteso torneo Twisted Metal. Il mixtape è pronto e sono entusiasta di tornare in viaggio con il nostro cast e la nostra troupe stellari.»

Nell'attesa della seconda stagione della serie dedicata a The Last of Us, che nel caso potete riscoprire anche comprandolo su Amazon, è il momento di prepararci al ritorno della serie di Twisted Metal.

Sarà un periodo molto interessante perché, tra i tanti progetti in arrivo, c'è anche la serie di Fallout che dirà la sua e che abbiamo visto di recente con un nuovo trailer.