Tomb Raider Remastered si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

Da oggi è disponibile l'ultimo aggiornamento di Tomb Raider Remastered, il quale va a sommarsi agli update precedentemente rilasciati.

Crystal Dynamics, studio responsabile della saga (trovate il loro ultimo capitolo su Amazon) ha infatti dato l'ok al rilascio di patch correttive.

Advertisement

L'ultima patch di Tomb Raider Remastered di qualche settimana fa aveva infatti implementato tantissime modifiche per la trilogia, con ben 155 bug fix.

Come riportato anche da DSOGaming, Aspyr ha rilasciato il terzo aggiornamento principale per Tomb Raider I-III Remastered e ha condiviso le note della patch completa.

Questa apporta correzioni e modifiche a tutti e tre i capitoli. Diamo quindi un'occhiata più da vicino.

L'aggiornamento del titolo aggiunge un nuovo selettore di abiti che consente di personalizzarli in qualsiasi momento.

Inoltre, migliora il combattimento con i controlli moderni in tutti e tre i giochi e migliora il modello 3D di Lara Croft.

Ma non è tutto: quest'ultima patch risolve il problema dei controlli moderni che mostravano il cielo quando la telecamera attraversava gli angoli.

Risolve inoltre anche un problema per cui le traduzioni in greco apparivano troppo larghe in alcuni menu.

Vale la pena notare che la patch 3 contiene anche alcuni miglioramenti visivi. Ad esempio, aggiunge gli effetti caustici dell'acqua mancanti a TR1 e TR2. Inoltre, apporta vari miglioramenti agli effetti del fuoco in tutti e tre i giochi.

Naturalmente, questa patch risolve anche problemi specifici che riguardavano ogni singolo capitolo: ad esempio, risolve un problema per cui i pipistrelli a volte sfarfallavano in fase di morte in TR1, oltre a un bug per cui veniva utilizzata una texture sbagliata sulla motoslitta nel livello “La guerra fredda” di TR2.

Inoltre, i poster di Lara Croft in “Dormendo con i pesci” appaiono ora in modalità HD.

Ricordiamo anche che nei prossimi mesi sarà pubblicata anche una nuova versione fisica della trilogia classica.

Nella nostra recensione della trilogia rimasterizzata vi abbiamo infine spiegato che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft.»