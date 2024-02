Tomb Raider Remastered potrebbe ricevere un Vol. 2

Tomb Raider I-III Remastered è uscito ed è un pacchetto decisamente perfetto per i fan della vecchia scuola di Lara Croft.

Archiviato Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) gli appassionati della serie stanno infatti riscoprendo con gusto le prime tre avventure di Miss Croft.

Advertisement

I primi capitoli della serie sono ancora oggi titoli decisamente validi, sia che si è fan storici che non.

Mentre siamo ansiosi di vedere cosa Crystal Dynamics ha in serbo per il futuro, i fan di Tomb Raider potrebbero ricevere ulteriori rimasterizzazioni, a giudicare da un indizio scovato nel remaster (via VideoGamer).

L'utente X/Twitter "danthedan20" ha caricato uno screen del gioco che include la data di uscita della Remastered nell'angolo in alto a destra e alcune coordinate in basso a sinistra.

Queste sono NEXT 29.9792 e indicano la città di Giza in Egitto, ossia la location principale di Tomb Raider The Last Revelation.

Vero anche che un eventuale Vol. 2 sarebbe incompleto senza Tomb Raider Chronicles, oltre al fatto che all'appello mancherebbe poi anche Tomb Raider: The Angel of Darkness, l'ultimo gioco di Core Design.

In un mondo perfetto, il nuovo pacchetto potrebbe quindi includere tutti e tre i giochi sopra elencati, rivelandosi così un altro prodotto realmente imperdibile per ogni fan di Lara.

Staremo a vedere se verrà quindi annunciata nei prossimi mesi anche una seconda compilation di classici, cosa che anche noi ci auguriamo vivamente (così come ci auguriamo anche una versione retail dei capitoli I-III rimasterizzati).

Del resto, sono arrivati in queste ore decine di elogi per Tomb Raider Remastered, considerando anche che c'è chi apprezza cose come il maggiordomo da chiudere nel frigo, riproposto poco sorprendentemente anche nel remaster.

Vero anche che, nonostante i tempi siano cambiati, fa strano vedere l'assalto di "nude mod" per Tomb Raider I-III Remastered.