La "nuova" Lara Croft sembra l'unione di varie linee temporali di Tomb Raider

Il 14 febbraio è stato il compleanno di Lara Croft e, per festeggiare, Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider, ha mostrato il look aggiornato di Miss Croft per il suo prossimo gioco.

Del resto, dopo Shadow of the Tomb Raider (lo trovate su Amazon), la serie dovrà necessariamente tornare allo stile delle sue classiche avventure.

Advertisement

Simile alla sua recente apparizione in Call of Duty, l'abbigliamento di Lara Croft è direttamente ispirato al suo look originale e presenta i suoi caratteristici pantaloncini, il top azzurro e le fondine per le pistole.

Il nuovo look fa riferimento anche a Shadow of the Tomb Raider, in quanto Lara indossa la sua collana con ciondolo di giada, un ricordo della sua prima incursione nell'archeologia.

Come notato anche dai colleghi di GameSpot, questa versione è palesemente una combinazione di tutte le sue linee temporali.

Queste comprendono sia i giochi sviluppati da Core Design dal 1996 al 2003, sia la trilogia reboot di Crystal Dynamics, sia progetti futuri come l'anime Tomb Raider di Netflix.

Il prossimo capitolo di Tomb Raider dovrebbe quindi "accorpare" idealmente tutte le versioni di Lara e sarà pubblicato da Amazon Games.

Anche una serie live-action, scritta da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), è in fase di sviluppo presso Amazon e Waller-Bridge intende infonderle un'atmosfera anni '90. Insomma, se tutto andrà come deve andare, il rilancio della saga è solo all'inizio.

Nel frattempo, i fan di Tomb Raider possono tornare alle origini delle avventure di Miss Croft con Tomb Raider I-III Remastered.

Questa nuova compilation della trilogia classica di Tomb Raider offre una grafica aggiornata, controlli e molto altro.

E nel caso voleste vedere come si è evoluto il franchise dai tempi della PS1, potete tornare alla grafica originale premendo un solo tasto.

Una collection che, a quanto pare, è già finita nelle grinfie dei modder, anche per i motivi sbagliati.