Tomb Raider Remastered include un'avvertenza sui contenuti inappropriati

Tomb Raider I-III Remastered arriverà domani, 14 febbraio, ma è ora emerso un dettaglio specifico, circa la presenza di un avvertimento sugli stereotipi razziali ed etnici da parte di Crystal Dynamics

Lasciando da parte Shadow of the Tomb Raider i giocatori potranno riscoprire a breve tre classici immortali.

Rivivere le avventure di Lara Croft sarà infatti un'occasione imperdibile per tutti i fan di vecchia data e non.

Ora, dopo aver ammirato un video che mette a paragone i giochi originali coi remaster, è il momento di un dettaglio legato a un disclaimer.

Come riportato anche da IGN US, Crystal Dynamics ha aggiunto un'avvertenza sui contenuti di Tomb Raider I-III Remastered, segnalando quelli che ha descritto come stereotipi razziali ed etnici.

Gli sviluppatori mettono in guardia da alcuni contenuti presenti nei giochi e spiega perché lo sviluppatore ha scelto di lasciarli.

Ecco il messaggio nella sua interezza:

«I giochi di questa raccolta contengono rappresentazioni offensive di persone e culture radicate in pregiudizi razziali ed etnici. Questi stereotipi sono profondamente dannosi, imperdonabili e non sono in linea con i valori di Crystal Dynamics. Piuttosto che rimuovere questi contenuti, abbiamo scelto di presentarli qui nella loro forma originale, inalterati, nella speranza di poterne riconoscere l'impatto dannoso e imparare da essi.»

Sebbene Crystal Dynamics non abbia specificato quali parti del gioco abbiano scatenato l'avvertimento sui contenuti, è possibile che sia legato alla rappresentazione degli abitanti delle isole del Pacifico meridionale in Tomb Raider 3.

Questi uomini delle tribù, che si suppone siano cannibali, brandiscono asce appuntite e sparano dardi avvelenati da pistole a pallini mentre combattono contro Lara, emettendo grida animalesche quando vengono uccisi.

Ricordiamo che Tomb Raider I-III Remastered arriverà in ogni caso su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC.

Sempre per quanto riguarda la serie di Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Ma non solo: è apparsa online la lista dei trofei del prossimo Tomb Raider Remastered e, per qualche motivo, non è presente il Trofeo di Platino.