Com'è Tomb Raider Remastered I-III rispetto all'originale? Un video lo svela

Tomb Raider I-III Remastered vedrà la luce domani, 14 febbraio, ma è ora il momento di un nuovo confronto coi titoli originali.

Dopo Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) i giocatori avranno presto modo riscoprire tre grandi classici dell'era a 32-bit.

Advertisement

I primi tre Tomb Raider saranno infatti rimasterizzati ad alta definizione, dandoci modo di rivivere le avventure di Lara Croft.

Ora, dopo aver ammirato alcune immagini che mettono a paragone i giochi originali coi remaster, è il momento di un video.

Via IGN US, un interessante filmato mette a confronto la grafica dei remaster con i tre giochi originali racchiusi nella raccolta.

Come risalta nel video che trovate poco sopra, le differenze tra i giochi originali e i rifacimenti sono nette.

Non parliamo solo di una risoluzione palesemente più alta, visto che anche il frame rate sembra beneficiarne in positivo.

Anche i modelli poligonali, pur apparendo molto simili a quelli dei giochi originali, sembrano avere un bel po' di dettagli in più, così come gli scenari e i vari elementi che li contraddistinguono (alberi e piante inclusi).

Ricordiamo in ogni caso che Tomb Raider I-III Remastered arriverà in ogni caso su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC. Attendiamo di poter provare con mano la versione finale per poterne testare le qualità.

Ma non solo: sempre per quanto riguarda il franchise di Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Inoltre, un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.

Per concludere, è apparsa online la lista dei trofei del prossimo Tomb Raider Remastered e, per qualche motivo, non è presente il Trofeo di Platino.