Tomb Raider Remastered è sparito e i fan temono il peggio

Pochi mesi fa è stato confermato l'arrivo a sorpresa di Tomb Raider I-III Remastered.

Dopo l’ultimo Shadow of the Tomb Raider (che potete ancora trovare su Amazon) i giocatori potranno presto riscoprire i classici del passato.

Parliamo infatti dei primi tre Tomb Raider originali rimasterizzati ad alta definizione, le prime tre avventure a 32-bit della leggendaria Lara Croft.

Ora, sebbene sia stato reso noto che la trilogia rimasterizzata di Tomb Raider avrà un sistema di controllo più moderno, è altrettanto vero che la compilation è sparita, non mostrandosi più.

Ciò ha messo ovviamente in allarme i fan, visto che ormai manca circa un mese alla release. A quanto pare, però, non c'è nulla da preoccuparsi.

Come rilevato dai nostri amici di Push Square, l'account ufficiale di Tomb Raider su X ha dichiarato: «Avremo molto di più da condividere presto» dopo che un fan ha richiesto più immagini e video di gameplay.

È vero, abbiamo visto qualcosa nel reveal iniziale del gioco, ma Tomb Raider I-III Remastered è proprio dietro l'angolo, con il lancio il 14 febbraio 2024, ed è più che giusto che i fan siano ansiosi di vedere di più dalla collezione in arrivo, prima della sua uscita.

La trilogia di Tomb Raider Remastered è stata infatti confermata con opzioni per i moderni layout di controllo, oltre a una serie di altre modifiche al gameplay.

La importante di queste è la possibilità di cambiare tra "controlli classici o moderni", il che dovrebbe rendere i movimenti di Lara molto più facili rispetto al passato.

La compilation arriverà in ogni caso su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC.

Sempre per quanto riguarda Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Ma non è tutto: un fan remake di Tomb Raider: Angel of Darkness in Unreal Engine è in lavorazione, e una demo è ora disponibile gratis.