I precedenti capitoli di EA Sports FC, erede dei vecchi FIFA, sono stati spesso criticati dal pubblico di aver fatto troppo poco per provare a rivoluzionare una formula di gameplay che, ormai, sembrava puntare più sul successo di Ultimate Team che a offrire davvero un'esperienza divertente.

Con il trailer di annuncio di EA Sports FC 26, grazie al quale abbiamo scoperto anche la data d'uscita ufficiale, gli sviluppatori hanno voluto mettere in particolare evidenza di aver ascoltato proprio i feedback degli utenti, provando ad accontentarli in tutto.

La volontà di rivoluzionare la formula di gioco è stata così ampia da aver perfino implementato un sistema di gioco realistico e uno più arcade, provando così ad accontentare sia i puristi che chi è alla ricerca di un'esperienza più leggera e con cui divertirsi semplicemente con le proprie squadre preferite.

Proprio pochi istanti fa è stato pubblicato il primo trailer Gameplay Deep Reveal, pensato proprio per approfondire tutte le novità di gioco del nuovo capitolo del simulatore calcistico (potete già prenotarlo su Amazon, a proposito):

Nello specifico, FC 26 ha deciso di rivedere tutti i fiondamentali di gioco, al fine di rendere il gioco molto più soddisfacente. I portieri ad esempio saranno più consistenti con i loro interventi, ma allo stesso tempo avrete passaggi più fluidi, cambi di direzione facilitati e perfino tiri bassi soddisfacenti, proprio in risposta alle richieste della community.

EA Sports FC 26 ha chiarito di aver preso come priorità per il gameplay 3 aspetti fondamentali: reattività, consistenza e controllo. Tutti aspetti che si riflettono nelle nuove feature e che spiccano nei nuovi stili di gioco Gameplay Autentico e Gameplay Competitivo: il primo sarà più dinamico e simile al reale gioco del calcio, mentre il secondo sarà un'esperienza più simile a quella a cui sono abituati i giocatori storici della saga.

Il Gameplay Autentico verrà applicato di default nelle modalità carriera per allenatore e giocatore, mentre il Gameplay Competitivo verrà utilizzato per tute le modalità online, come l'Ultimate Team che, per l'occasione, introdurà nuovi playstyle e ruoli per i giocatori.

Un'altra novità molto interessante riguarda un'opzione di accessibilità con contrasto elevato, personalizzabile a vostro piacimento in base alle vostre esigenze.

Per chi invece vuole divertirsi senza comandi particolarmente complicati, EA Sports FC 26 introdurrà le skill semplificate, eseguibili con un semplice flick dell'analogico: novità molto importanti che cercano dunque di conquistare anche un pubblico più occasionale, che da tempo chiedeva un'esperienza di gameplay diversa e più vicina alla rapidità del vero gioco del calcio.

Un approfondimento molto interessante, ma gli sviluppatori hanno già anticipato che sveleranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni: ovviamente, vi terremo sempre informati non appena ne sapremo di più.