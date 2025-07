La serie TV di Mass Effect prodotta da Amazon sta prendendo forma e, a quanto pare, potrà contare su una squadra di produzione ben collaudata: quella dietro al successo di Fallout.

Dopo il trionfo dell’adattamento televisivo dell’universo post-apocalittico di Bethesda (che trovate su Amazon), Amazon sta puntando a replicare il colpo con un’altra saga videoludica amatissima.

L’annuncio della serie basata su Mass Effect risale a novembre dello scorso anno, quando fu confermato che Daniel Casey, già sceneggiatore di Fast & Furious 9, era stato incaricato di scrivere e produrre lo show.

Ma solo in questi giorni è emerso un dettaglio interessante: Casey aveva rivelato in un post Instagram, passato inizialmente inosservato, che il progetto avrebbe coinvolto la stessa squadra di Fallout, incluso il dirigente Scott Farris.

Farris, una figura chiave di Amazon MGM Studios e Prime Video, ha partecipato allo sviluppo di serie importanti come The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan e, più recentemente, proprio Fallout, che ha ottenuto ben 16 nomination agli Emmy e un successo commerciale straordinario (e che ho recensito qui).

Secondo il suo profilo professionale, Mass Effect rientra tra i prossimi progetti più ambiziosi dello studio, al fianco di adattamenti come Carrie di Stephen King e Fourth Wing, tratto dalla popolarissima serie romantasy.

Nel frattempo, a giugno è stato annunciato l’arrivo di Doug Jung come showrunner della serie. Jung ha lavorato a Star Trek Beyond e alla prossima serie Chief of War. La scelta di affiancarlo a Casey sembra indicare la volontà di Amazon di puntare su figure esperte per bilanciare fedeltà e adattamento narrativo.

Anche se i dettagli sulla trama rimangono riservati, sappiamo che l’obiettivo è costruire una trasposizione all’altezza del materiale originale, e che il progetto è in fase attiva da almeno due anni, interrotto solo dallo sciopero degli sceneggiatori del 2023.

La serie di Fallout, intanto, ha già terminato le riprese della seconda stagione e si prepara a tornare con un cast arricchito da nuovi volti come Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin. Se Mass Effect dovesse seguire lo stesso cammino, potrebbe diventare uno dei prossimi grandi successi televisivi legati al mondo dei videogiochi.