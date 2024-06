Tomb Raider Legend gratis su PS Plus ha un problema

Tomb Raider Legend è arrivato oggi su PS Plus Premium per gli utenti di PS5 e PS4, ma a quanto pare c'è un problema.

La serie, disponibile , non è infatti mai passata veramente di moda, specie i capitoli un po' più vecchi.

TR Legend è stato infatti incluso nel catalogo da oggi, assieme a due altri classici del passato davvero niente male.

Ora, però, come riportato anche da PSU, Lance McDonald ha rivelato che il gioco d'azione e avventura del 2006 dedicato a Lara Croft non è tutto rose e fiori in termini di prestazioni.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il gioco uscito anche su PS2 gira a 30 fotogrammi al secondo e viene renderizzato a soli 480p, il che, come potete immaginare, non è affatto bello da veddere, soprattutto sui display moderni.

La cosa più interessante è che se si paga il gioco senza abbonarsi al PS Plus Premium (Tomb Raider Legend è infatti disponibile sul PlayStation Store come acquisto indipendente), costa 30 dollari.

La versione emulata per PlayStation 4/5 di Tomb Raider Legend è quindi ben sotto le aspettative.

Speriamo che nelle prossime settimane una patch correttiva possa porre rimedio al problema, così come l'augurio è che anche i prossimi giochi PS2 che verranno portati su PS Store non soffriranno dello stesso problema,

Ricordiamo che Tomb Raider Legend è stato originariamente rilasciato per PS2, GameCube, PC e Xbox nel 2006, ed è un reboot del franchise sviluppato da Crystal Dynamics (la serie sarebbe stata riavviata di nuovo nel 2013).

Il gioco è particolarmente apprezzato, al punto che un fan sta realizzando a tempo perso un remake di Tomb Raider Legend con la potenza del motore grafico Unreal Engine 5, attualmente in lavorazione.

Ma non solo: un altro fan sta attualmente lavorando anche a un remake retrò sempre di Tomb Raider Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.