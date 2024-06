PlayStation Plus Premium, disponibili 3 nuovi giochi gratis di giugno

Come parte delle distribuzioni programmate per il mese di giugno, gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium possono accedere da questo momento a ben 3 nuovi giochi gratis, già disponibili per il download.

Si tratta di 3 grandi classici dell'era PS2, che potrete scoprire da adesso come parte del piano più elevato del servizio in abbonamento per le console PlayStation (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Come segnalato da Push Square — e come abbiamo avuto già modo di verificare personalmente — tutti e 3 i titoli in questione sono già disponibili per il download: ve li riepiloghiamo di seguito.

Sly Raccoon

Tomb Raider Legend

Star Wars The Clone Wars

Grazie alle nuove release potrete accedere a diversi miglioramenti quality-of-life, tra i quali segnaliamo un uprendering delle immagini, il rewind e i punti di salvataggio.

Inoltre, tutti e 3 i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Premium supportano i trofei, con tanto di possibilità di sbloccare nuovi Trofei di Platino: un'opportunità imperdibile per i cacciatori e per i fan più nostalgici.

Se siete iscritti al servizio in abbonamento, non possiamo che invitarvi a verificare voi stessi nelle rispettive app o su PlayStation Store, avviando il download gratuito e divertendovi in pochissimi istanti.

Ricordiamo che questi erano gli ultimi giochi gratis attualmente previsti per il mese di giugno, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovesse emergere un ulteriore update del Catalogo Giochi per PlayStation Plus Extra e Premium.

Nel frattempo, se invece siete iscritti al solo PS Plus Essential, o se ancora non li avete aggiunti alla vostra raccolta, vi ricordiamo che sono già disponibili i 3 giochi gratis di giugno.

Inoltre, sempre qualora non abbiate già proceduto al riscatto, vi ricordiamo che avete gli ultimi giorni a disposizione per aggiungere alla vostra collezione l'amata simulazione calcistica EA Sports FC 24!