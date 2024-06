The Witcher Stagione 4 svela un personaggio dal miglior DLC del gioco

Le riprese della quarta stagione di The Witcher non sono ancora finite, tanto che arrivano altre foto dietro le quinte piuttosto interessanti.

La serie (ispirata anche al terzo capitolo della serie videoludica che trovate su Amazon) tornerà infatti con una Stagione 4.

Già nelle scorse settimane, alcune foto del set hanno rivelato che Liam Hemsworth (il nuov Geralt) avrebbe rigirato una scena vista con Henry Cavill nella Stagione 3.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, a quanto pare la nuova stagione metterà in scena anche un personaggio tratto dal DLC più amato di Wild Hunt.

Una nuova foto dal set della quarta stagione di The Witcher ha dato ai fan la prima occhiata al nuovo personaggio di Laurence Fishburne, ossia Regis.

Cliccando sul link del canale YouTube UnBoxPHD è possibile dare un'occhiata al Regis di Fishburne, vestito con un gilet grigio-verde con rifiniture rosse, completo di capelli brizzolati.

Il personaggio vampirico è stato precedentemente descritto da Netflix come un "barbiere-chirurgo saggio e dal passato misterioso che si unisce a Geralt nel suo viaggio nella quarta stagione".

Sebbene Regis sia presente nei romanzi e nei racconti dell'autore Andrzej Sapkowski, il personaggio è forse più noto ai fan per la sua apparizione nel pacchetto di espansione DLC Blood and Wine di The Witcher 3, che vede Geralt recarsi in missione nei climi assolati di Touissant.

Durante la missione, Regis aiuta Geralt nell'inseguimento della Bestia di Toussaint, in realtà il vampiro Dettlaff.

Il Regis di Fishburne apparirà di fronte a un altro volto nuovo nella quarta stagione di The Witcher: il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth.

Ricordiamo che alcune settimane l'attrice di Ciri Freya Allan ha parlato proprio del Geralt di Hemswort, chiedendo ai fan di essere "comprensivi" nei suoi confronti.

Ma non solo: è cosa nota anche che la serie Netflix si concluderà con la quinta stagione.