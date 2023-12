The Witcher 4 è in pieno sviluppo, ma per Cyberpunk 2 ci vorrà tempo

Dopo aver ormai concluso i lavori su Cyberpunk 2077, CD Projekt ha giustamente iniziato a programmare con molta più decisione il suo futuro videoludico, che vedrà ancora una volta al centro le sue IP più importanti.

Oltre allo stesso Cyberpunk ci riferiamo, ovviamente, anche alla saga di The Witcher: il quarto capitolo della saga dovrebbe raccontarci una storia del tutto nuova, considerando che il team polacco ha già ribadito che la saga di Geralt si è chiusa con il terzo episodio (che trovate su Amazon).

Il CEO Adam Kiciński ha svelato nel corso di un'intervista che il team polacco intende crescere ulteriormente e diventare ancora più importante, ma lo farà senza svendersi al migliore offerente e senza acquisizioni.

Nel corso della stessa intervista rilasciata a Parkiet, tradotta da VideoGamer, il CEO ha anche anticipato che The Witcher Polaris, nome in codice per il quarto capitolo della saga, è ormai entrato in pieno sviluppo: CD Projekt ha già radunato un team di 330 persone per intensificare la produzione del titolo.

Gli sforzi si intensificheranno ulteriormente durante il corso del 2024, quando il team di sviluppo raggiungerà almeno 400 persone: sarà dunque questo il progetto principale su cui lavorerà lo studio polacco per il prossimo futuro.

Proseguiranno poi i lavori sul misterioso Project Sirius e sul remake del primo The Witcher, ma attualmente sono ancora molto distanti dallo sviluppo vero e proprio.

Così come è distante anche Cyberpunk Orion, sequel di Cyberpunk 2077, attualmente ancora nella fase concettuale: sarà dunque necessaria un po' di pazienza per scoprire come proseguirà la storia a Night City.

In particolar modo, "Cyberpunk 2" sembra essere il più distante tra i progetti finora annunciati: decisamente comprensibile, considerando che l'ultimo aggiornamento di 2077 è arrivato solo qualche settimana fa.

CD Projekt ha ammesso che sta ancora formando il team che si occuperà di lavorare sul sequel, anticipando che il nucleo principale sarà composto dagli sviluppatori che stanno fondando una sezione nordamericana a Boston.

Gli sviluppatori hanno comunque già anticipato che c'è l'intenzione di rispettare una promessa "infranta" con il primo capitolo, ovvero fare in modo che le origini del protagonista abbiano più importanza nella storia.