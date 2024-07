The Witcher Stagione 4: Ciri dovrà «dimenticare Geralt»

La quarta stagione di The Witcher è ai nastri di partenza, ma a quanto pare continuano ad arrivare informazioni sulla serie.

Lo show Netflix (ispirato anche al terzo capitolo della serie videoludica che trovate su Amazon) tornerà infatti con una Stagione 4 che promette di essere a suo modo realmente interessante.

Advertisement

Come confermato ulteriormente anche da alcune foto del set, Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt, rimpiazzando così Henry Cavill.

Ora, come riportato anche da ScreenRant, a quanto pare la nuova stagione sarà a suo modo diversa dalle precedenti, perlomeno in un dettaglio in particolare.

Durante il Comic-Con di San Diego di quest'anno, l'attrice Freya Allan ha rivelato che Ciri non si incrocerà con il Geralt di Liam Hemsworth nella quarta stagione.

La Ciri di Allan dovrà affrontare una strada buia, mentre abbraccia un nuovo stile di vita da fuorilegge con la banda di strada nota come I Ratti, con la quale è fuggita nel finale della seconda parte della terza stagione.

Allan ha rivelato che, sebbene il suo nuovo co-protagonista sia «un ragazzo davvero simpatico», non ha visto nessuno dei suoi momenti come Geralt, poiché i loro personaggi non hanno scene insieme nella nuova stagione.

Al contrario, Ciri sta creando la sua strada con il suo nuovo pseudonimo, Falka, mentre cerca di dimenticare la sua vita precedente con Geralt. Ecco le sue parole:

«In questa stagione non c'è nessuna relazione. Ciri ha intrapreso la sua strada e lui ha intrapreso la sua, e quindi si tratta di 'dimenticare Geralt'. Questo è ciò che Ciri si sente di fare. 'Cerchiamo di non pensarci. Non è mai successo. Ora sono Falka, non sono Ciri'. Ma come potete vedere, in un certo senso non me lo sono lasciato alle spalle. In un certo senso ci sono ancora dentro. Ma Liam è adorabile; è davvero un bravo ragazzo. Non ho visto nulla di quello che ha fatto perché non abbiamo scene insieme, ma è così...»

Ricordiamo che alcune settimane sempre Freya Allan ha parlato proprio del Geralt di Hemswort, chiedendo ai fan di essere "comprensivi" nei suoi confronti.

Ricordiamo infine che la serie Netflix dedicata allo Strigo si concluderà con la quinta stagione.