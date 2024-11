The Witcher Polaris uscirà "quando è pronto", stavolta davvero

CD Projekt Red sembra aver imparato la lezione dalla storia di Cyberpunk 2077, e promette che The Witcher Polaris verrà mostrato solo quando sarà già a uno stato di sviluppo molto avanzato.

L'action fantascientifico (lo trovate su Amazon) è stato forse il caso più importante di sempre del mondo dei videogiochi, e per fortuna ha permesso a CD Projekt Red di rivedere le proprie politiche in termini di marketing.

Sebbene oggi Cyberpunk 2077 sia un successo e abbia sicuramente riguadagnato fiducia nei confronti della community, il lancio è stato un vero disastro e ha dato al team di sviluppo non pochi problemi.

Ma The Witcher Polaris verrà davvero mostrato "when it's ready", a quanto pare (tramite Gamingbolt).

CD Projekt RED sta adottando un approccio diverso per la promozione di The Witcher Polaris, come ha spiegato Michał Nowakowski, CEO congiunto dello studio, in una recente intervista.

Parlando proprio di Cyberpunk 2077, il CEO ammette che il titolo era stato mostrato troppo presto rispetto al lancio: «Non ha funzionato, e non era previsto che durasse due anni. Ancora oggi penso che un anno sia sufficiente per una campagna promozionale», ha detto il dirigente.

Ricorderete il famoso e infame "coming when it's ready" del primissimo trailer di Cyberpunk 2077 di ben 11 anni fa, diventato quasi funereo col senno di poi.

Ora lo studio punta a cicli di marketing più brevi e mirati, e ci saranno “briciole di contenuti” prima del vero e proprio annuncio ufficiale, mantenere alta l’attenzione dei fan:

«Questo non significa che non ci saranno teaser o asset interessanti prima del reveal completo. È solo che il "mass attack" – quando annunciamo la data e iniziamo a raccogliere i preordini – sarà più vicino al lancio effettivo.»

The Witcher Polaris è entrato in piena produzione, per altro, e a questo aspettiamo con una certa pazienza che arrivino le prime informazioni ufficiali.