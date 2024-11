The Witcher Polaris è entrato in produzione, CD Projekt Red inizia già con l'hype

CD Projekt Red continua la sua cavalcata con i nuovi episodi dei suoi franchise, e il director di The Witcher Polaris conferma che la nuova trilogia della saga fantasy ha ufficialmente avviato i lavori.

Sebastian Kalemba, game director del progetto, lo ha confermato in un recente post sui suoi profili pubblici.

«Sono entusiasta di annunciare che Project Polaris è entrato nella fase di produzione su vasta scala», esordisce Kalemba nel suo post.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

The Witcher Polaris è il gioco che rappresenta l'inizio di una nuova saga e non un The Witcher 4. All'epoca del primo annuncio venne confermato che Polaris rappresenterà un «inizio di una nuova trilogia di The Witcher», quindi possiamo aspettarci altri due titoli a fargli da seguito.

CD Projekt fa sapere che tutti e tre i giochi usciranno nel giro di sei anni dalla release del primo, quindi sembra lecito aspettarsi una release ogni due anni per questa nuova trilogia.

Manca ancora un po', quindi, ma CD Projekt Red non si lascia sfuggire un piccolo momento di entusiasmo che ricorda pericolosamente quanto accaduto con Cyberpunk 2077:

«Con nuove sfide dietro l'angolo, sono le persone talentuose e laboriose che mi fanno credere che insieme possiamo rendere la prossima Witcher Saga un'esperienza straordinaria. Non ci fermeremo più! Restate sintonizzati per scoprire cosa c'è dall'altra parte della medaglia!»

La speranza è che CD Projekt Red possa avere dalla sua un lancio ben migliore di quello di Cyberpunk 2077, visto quanto sarà atteso The Witcher Polaris.

Adam Kiciński, presidente dello studio e CEO congiunto, ha reso noto che vedremo Polaris sugli scaffali tra almeno tre anni. «Questo è il primo progetto che uscirà grazie al nuovo motore Unreal Engine 5, quindi c'è bisogno di un po' di lavoro in più per dare vita a questa tecnologia», ha spiegato durante l'ultima riunione con gli investitori.