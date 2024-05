The Witcher Netflix, c'è chi ha già "chiuso" con la serie

La star della serie di The Witcher su Netflix, Freya Allan (che interpreta Ciri, la figlia adottiva di Geralt), ha spiegato in una recente intervista di essersi sentita sollevata nello scoprire che la serie si sarebbe conclusa dopo la quinta stagione.

Lo show (amato anche dai fan della serie di videogiochi, in particolare il terzo capitolo su Amazon) ha infatti anche due stagioni davanti a sé.

Di recente sempre Allan ha parlato del Geralt di Liam Hemswort, il quale prenderà il posto di Henry Cavill, non senza qualche polemica.

Ora, come riportato anche da TheGamer, in un'intervista a Inverse Allan ha spiegato di aver praticamente chiuso mentalmente con la serie e di essere in difficoltà nel pensare di poter fare altre due stagioni.

Freya Allan ammette che fare altre due stagioni sarebbe stata una "sfida” e che la serie sarà la fine di un capitolo enorme di cui è entusiasta, ma pensa anche che sarà scioccata quando finalmente arriverà il giorno della fine.

L'attrice ha inoltre anticipato nella stessa intervista che il personaggio di Ciri sarà a suo modo davvero "brutale" nella quinta e ultima stagione, nonostante nella quarta dovrebbe essere messo leggermente in disparte.

L'attrice, che interpreta Ciri nella serie Netflix di The Witcher, ha anche dichiarato in una recente intervista di sentirsi "male" per Hemsworth. Prendendo in carica un ruolo così importante e già consolidato, Allan vuole assicurarsi che Hemsworth faccia parte del gruppo e che si senta incluso.

La quarta stagione di The Witcher è attualmente in fase di post-produzione, quindi è probabile che non la vedremo sul piccolo schermo almeno fino all'estate del 2025. Vero anche che la prima foto dal set della Stagione 4 che ci ha mostrato il nuovo outfit di Geralt non ha certamente rassicurato i fan, non del tutto convinti della bontà dello show.