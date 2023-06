The Witcher, l'attore malato: «Le cose sembrano andare bene»

L'attore di The Witcher - voce di Geralt di Rivia - Doug Cockle ha condiviso un aggiornamento dopo la diagnosi di cancro alla prostata, spiegando ai fan di stare bene.

La notizia della malattia era infatti giunta come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo i fan della serie di CD Projekt.

Ora, dopo le rassicurazioni di qualche giorno fa, fortunatamente è arrivata un'ulteriore buona notizia.

In un tweet dell'11 giugno, via GamesRadar, Cockle ha dichiarato: «Volevo solo rispondere a tutti, a tutte le persone meravigliose che mi hanno mandato tanti auguri e tanto amore e sostegno".

In un tweet, Cockle ha detto ai fan che «come potete vedere, sto bene. Cioè, non lo sono, ma lo sono. Sto bene. Sono in piedi e in giro a fare cose».

Cockle ha spiegato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico e di stare ancora «riprendendo fiato», ma ha condiviso una prognosi positiva: «sono ancora in cura e in generale le cose sembrano andare bene per il futuro».

Il buon doug ha concluso il suo messaggio ribadendo l'invito agli uomini sopra i 50 anni a sottoporsi al test per il cancro alla prostata e indicando ai fan le risorse per saperne di più sulla malattia, spiegando di aver fatto un esame del sangue prima di proseguire il trattamento.

Non è chiaro, tuttavia, se Cockle tornerà per la nuova trilogia di The Witcher o per altri giochi e spin-off, come il remake del primo capitolo o Project Sirius.

La redazione di SpazioGames augura un enorme in bocca al lupo a Cockle, con l'augurio che la malattia possa essere sconfitta una volta per tutte.

Parlando d'altro, CD Projekt RED ha di recente parlato del costo esorbitante dello sviluppo dei suoi videogiochi, con riflessioni molto interessanti.

Ma non solo: gli altri progetti del franchise non legati al mondo dei videogiochi procedono senza intoppi, come la serie Netflix di The Witcher che ha confermato la quinta stagione.