The Witcher, la voce di Geralt aggiorna sulla sua malattia

A Doug Cockle, interprete di Geralt nei videogiochi di The Witcher, avrebbe davvero bisogno di una pozione magica ma, per fortuna, le cose stanno andando meglio per l'attore.

Il doppiatore che ha dato la voce allo Strigo in ogni videogioco della saga (che trovate su Amazon) aveva infatti annunciato di essere malato di cancro alla prostata.

Doug Cockle aveva dichiarato giusto ieri di aver fatto un controllo casuale alla prostata, scoprendo purtroppo la tremenda notizia.

Dopo qualche ora il doppiatore ha voluto rassicurare i fan, come riporta PlayStation Lifestyle, dicendo che le cose stanno andando meglio.

Cockle ha infatti iniziato la terapia necessaria a sconfiggere il cancro e, stando alle sue parole, le cose sembra che stiano andando bene.

La speranza è che Cockle possa tornare presto a fare il suo lavoro in serenità, regalandoci anche un nuovo Geralt di Rivia in uno dei The Witcher del futuro.

La redazione di SpazioGames augura ovviamente un enorme in bocca al lupo a Cockle, con l'augurio che la malattia possa essere sconfitta in tempi brevi.

Anche perché il carisma di Geralt è stato inevitabilmente parte del successo della saga, e oltre alle abilità da Strigo c'è sicuramente il suo peculiare tono di voce.

Un successo che CD Projekt Red ha di recente illustrato nell'ultimo confronto con gli azionisti, rivelano dei numeri davvero impressionanti.

Tanto che The Witcher 3: Wild Hunt, indubbiamente il titolo più di successo del franchise, è entrato dopo questo ultimo aggiornamento nella top 10 dei giochi più venduti di sempre.