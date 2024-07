The Witcher, la sceneggiatura della stagione finale è già completa

Netflix sembra ormai quasi pronta a scrivere la parola fine sulla serie TV di The Witcher: in attesa che la Stagione 4 diventi ufficialmente disponibile sul servizio in streaming, la produzione sta concludendo anche i lavori sulla season conclusiva dello show.

Gli adattamenti di Geralt sul piccolo schermo com'è ormai noto non seguono la storia narrata nei videogiochi come The Witcher 3 (che trovate su Amazon), ma quella dei romanzi di Andrzej Sapkowski, pur avendo attirato diverse polemiche per essersi presa fin troppe libertà rispetto al racconto originale.

Nelle ultime due stagioni vedremo Liam Hemsworth vestire i panni di Geralt, chiamato a non far rimpiangere Henry Cavill e che, almeno in base a quanto visto nel primo trailer ufficiale, dovrebbe riuscire a svolgere adeguatamente il suo compito.

In attesa di scoprire dunque cosa ci attende nella quarta stagione, Redanian Intelligence segnala che Netflix ha già ultimato la sceneggiatura della Stagione 5, ovvero quella finale dello show.

Resta ovviamente soltanto da girare le scene vere e proprie ed eventualmente implementare alcune piccole modifiche in base alla produzione vera e propria, ma le avventure di Geralt sono ormai prossime a finire definitivamente.

L'idea di Netflix, con buona probabilità, è quella di iniziare la produzione pochi istanti dopo aver concluso la quarta stagione di The Witcher, così da concludere con il botto questa esperienza.

Ricordiamo che il finale della serie TV dovrebbe seguire più o meno fedelmente quanto visto nei libri, almeno in base alle precedenti dichiarazioni della produzione: speriamo che almeno in questo non ci siano troppe rivoluzioni.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine con gli ultimi sviluppi dallo show televisivo: nel frattempo, sappiamo già che il nuovo look di Liam Hemsworth dovrebbe essere spiegato nei momenti iniziali della Stagione 4, dato che farà a tutti gli effetti parte del contesto narrativo.