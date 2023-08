The Witcher, la scena finale di Henry Cavill avrebbe potuto essere diversa

La terza stagione di The Witcher su Netflix è disponibile da diversi giorni, non riuscendo però a imporsi come la migliore delle tre.

La serie (celebre anche grazie ai videogiochi CD Projekt su Amazon) non è riuscita a bissare il successo delle prime due stagioni.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato a chiare lettere che si tratta di «una serie che si lascia guardare a fatica, divisa in due parti più per smorzare la noia generale, che per vere esigenze produttive».

Ora, come riportato anche da RedanianIntelligence, sembra proprio che la scena finale di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia avrebbe potuto essere leggermente diversa.

Attenzione: da ora seguono spoiler sulla terza stagione. Proseguite a vostro rischio.

Nella versione disponibile su Netflix, Geralt e i suoi riescono a eliminare i soldati di Nilfgaardian. Lo strigo, Jaskier e Milva cavalcano poi verso il tramonto. A quanto pare, i piani originali erano ben diversi.

Nell’ultima scena, a osservare tutti da lontano ci sarebbe dovuto essere Cahir Mawr Dyffryn aep Ceallach, ufficiale nilfgaardiano sulle tracce di Ciri

La sua apparizione avrebbe dovuto far intendere che per Geralt e il suo gruppo i guai non sono finiti.

La scena sarebbe stata modificata per dare un senso all’addio di Henry Cavill - Liam Hemsworth sarà infatti il nuovo protagonista - visto che la produzione ha pensato forse che sarebbe stato meglio non lasciare nulla in sospeso a livello di trama.

Oppure, forse, il finale sarebbe stato cambiato per non farlo somigliare troppo a quello dello spin-off The Witcher: Blood Origin, nel quale vediamo Avallac’h osservare Ciri da lontano.

Restando in tema, uno degli sceneggiatori di The Witcher ha difeso la fedeltà della serie rispetto ai libri, oltre ad aver lasciato intendere "stranezze" dietro le quinte.

Ma non solo: al momento in cui scriviamo non è noto ancora come avverrà la transizione tra Cavill e Hemsworth, sebbene alcuni parlano di un multiverso.