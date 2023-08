I fan di The Witcher chiedono la cancellazione della serie

Che la terza stagione di The Witcher su Netflix non stia piacendo è cosa nota, tanto che ora diversi fan ne stanno chiedendo addirittura la cancellazione.

La serie (divenuta nota anche grazie ai videogiochi CD Projekt su Amazon) non è infatti riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati, a differenza delle prime due stagioni.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti chiarito che si tratta di «una serie che si lascia guardare a fatica, divisa in due parti più per smorzare la noia generale, che per vere esigenze produttive».

Ora, dopo che uno degli producer di The Witcher ha dato la "colpa" del flop agli americani (e a TikTok), ecco che arriva un altro colpo.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan si sono riversati su Twitter, implorando Netflix di porre fine alle sofferenze cancellando la serie una volta per tutte.

«Amico, la terza stagione di The Witcher è stata un disastro da un capo all'altro. Netflix dovrebbe probabilmente cancellarla», ha scritto un utente di Twitter.

«Dio. Per favore, cancellate The Witcher. Mi sta facendo passare la voglia di giocare», ha scritto un altro utente. Un altro ha aggiunto: «Cancellate la serie: è scandalosamente brutta».

Ovviamente, è davvero difficile - per non dire impossibile - che Netflix decida di stoppare lo show, specie a seguito del recasting del personaggio di Geralt di Rivia (su cui ci esprimeremo solo a cose fatte).

Vero anche che su Rotten Tomatoes, la terza stagione ha attualmente un indice di gradimento di appena il 22%, il che la dice lunga (soprattutto rispetto all'89% della prima stagione).

Vero anche che di recente un produttore ha difeso la fedeltà della serie rispetto ai libri, oltre ad aver lasciato intendere "stranezze" dietro le quinte.

Ma non solo: al momento in cui scriviamo non è noto ancora come avverrà la transizione tra Cavill e Hemsworth, sebbene alcuni parlano di un vero e proprio multiverso: sarà così? Al momento non ci è dato sapere.