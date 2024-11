The Witcher 4 potrebbe aver confermato il suo secondo personaggio

The Witcher 4 è attualmente in lavorazione, ma del gioco al momento non sappiamo un granché.

Dopo il terzo capitolo (che trovate su Amazon) gli occhi dei fan sono rivolti tutti al quarto episodio.

Vero anche che la voce di Geralt, Doug Cockle, ha di recente ammesso di essere all'oscuro dei dettagli sul nuovo The Witcher.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, il primo personaggio di The Witcher 4 sembra essere stato rivelato accidentalmente dall'attore che lo interpreterà.

Jake Lampert, secondo quanto scoperto su un sito di casting britannico, interpreterà un personaggio di nome Branko nel prossimo capitolo della saga di CD Projekt Red, previsto per il 2025.

Nonostante la rivelazione, le informazioni sul nuovo personaggio e sul gioco stesso rimangono estremamente limitate.

L'unico dettaglio aggiuntivo è che Branko sarà diretto da Kate Saxon, già responsabile della direzione del motion capture per The Witcher 2 e 3.

Il nome del personaggio suggerisce possibili ambientazioni nelle regioni slave, in linea con le origini della serie, ma senza conferme ufficiali.

Branko è solo il secondo personaggio confermato per The Witcher 4, dopo Geralt. L'attore Doug Cockle ha infatti dichiarato che sarà "parte" del gioco, anche se non il "focus" principale.

Questo alimenta le speculazioni su un possibile ruolo centrale per Ciri, altro personaggio amato dai fan.

L'unico altro indizio concreto sul nuovo capitolo è il misterioso medaglione della Lince mostrato in precedenza da CD Projekt. Per il resto, i dettagli sulla trama e sui personaggi rimangono avvolti nel mistero.

Mentre i fan attendono con impazienza maggiori informazioni su The Witcher 4, CD Projekt mantiene il massimo riserbo sul progetto.

La società ha recentemente annunciato la possibilità per alcuni giocatori di partecipare a playtest dei nuovi Cyberpunk e The Witcher, basandosi su un sistema di selezione del "profilo giocatore".

Con una data di uscita provvisoria fissata al 2025, c'è ancora molto tempo per scoprire nuovi dettagli su The Witcher 4 e sul ruolo che Branko avrà all'interno della nuova avventura nel mondo creato da Andrzej Sapkowski.