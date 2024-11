The Witcher 4, l'attore di Geralt vorrebbe esplorare le origini dei Witcher

Il celebre doppiatore di Geralt di Rivia, Doug Cockle, ha dichiarato di non sapere nulla sul prossimo capitolo della saga di The Witcher, nonostante sia coinvolto nel progetto.

Dopo il successo del terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) gli occhi dei fan sono tutti sul futuro del franchise.

Del resto, sappiamo che CD Projekt è attualmente al lavoro su tantissimi progetti, ma la priorità assoluta rimane il quarto capitolo di The Witcher.

In un'intervista a GamesRadar+, Cockle ha condiviso le sue speranze e idee per il futuro della serie.

Nonostante il suo ruolo iconico come voce di Geralt, Cockle ammette di essere all'oscuro dei dettagli sul nuovo gioco: «So quello che probabilmente sapete già voi».

Tuttavia, l'attore non nasconde il suo entusiasmo per il progetto, affermando: «Spero che qualunque cosa facciano con The Witcher 4 sia un'espansione brillante del mondo dell'universo di The Witcher.»

Cockle ha speculato sulle possibili direzioni che CD Projekt potrebbe prendere, menzionando l'immagine del medaglione a forma di lince rilasciata dallo studio.

«Forse si tratta di una nuova scuola di Witcher, o di una scuola che non abbiamo ancora esplorato». L'attore ha anche espresso il desiderio di esplorare le origini degli Witcher, in particolare il periodo in cui la Prova delle Erbe iniziò a funzionare.

Un'altra possibilità suggerita da Cockle è l'esplorazione della Congiunzione delle Sfere, un evento catastrofico nella storia del mondo di The Witcher che vide la collisione di multiple dimensioni.

Secondo l'attore, questo potrebbe portare a una trama in cui gli Witcher sono «chiamati ad aiutare a combattere il caos portato nella loro esistenza».

Cockle ha dimostrato di essere non solo un talentuoso doppiatore, ma anche un appassionato fan della serie. La sua conoscenza approfondita del lore di The Witcher e il suo entusiasmo per le storie delle origini riflettono l'attesa dei fan per il prossimo capitolo della saga.

Mentre i dettagli su The Witcher 4 rimangono avvolti nel mistero, le speculazioni di Cockle offrono interessanti spunti sulle potenziali direzioni che CD Projekt potrebbe esplorare.

I fan dovranno attendere ulteriori annunci ufficiali per scoprire cosa riserva il futuro per il franchise fantasy.

