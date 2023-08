The Witcher 4, lo sviluppo sta per entrare nel vivo

CD Projekt RED ha in cantiere The Witcher 4, il quale sarà l'inizio di una nuova saga probabilmente slegata a Geralt di Rivia.

Dopo aver concluso le avventure dello Strigo con il terzo capitolo (che trovate su Amazon) è il momento di guardare oltre.

Mesi fa, CDPR ha dichiarato che la serie di progetti in lavorazione dello studio si trovano tutti «in fasi diverse» dello sviluppo.

Ora, come riportato anche da GameSpot, nell'ambito dei risultati finanziari semestrali, CD Projekt ha rivelato nuovi dettagli sullo stato di avanzamento del prossimo gioco del franchise di The Witcher, noto internamente come Polaris, annunciato per la prima volta all'inizio dello scorso anno.

Come riportato da VGC, sul gioco stanno lavorando circa 260 sviluppatori.

Il team di Phantom Liberty è attualmente il più numeroso con circa 300 persone, anche se il team di Polaris è cresciuto fino a quasi 260 sviluppatori alla fine di luglio.

Un grande cambiamento è previsto dopo l'uscita di Phantom Liberty il 26 settembre: il CEO di CD Projekt Adam Kiciński ha dichiarato che «dopo l'uscita di Phantom Liberty, trasferiremo gran parte del team a Polaris».

Non si sa ancora molto del prossimo capitolo principale di The Witcher, anche se CD Projekt ha dichiarato, al momento dell'annuncio, che sarà l'inizio di una nuova saga per il franchise.

Nonostante le dimensioni del team di sviluppo sul gioco, non dovremmo aspettarci un'uscita prima del 2025, ovviamente ancora da delineare.

Nel frattempo è il momento di concentrarsi sull’espansione di Cyberpunk 2077, ossia Phantom Liberty, che arriverà ufficialmente il prossimo mese.

Ma non solo: i fan di CP2077 possono dedicarsi a un'altra espansione di gioco rigorosamente non ufficiale, il tutto prima dell'aggiornamento ufficiale di settembre.

Infine, se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.