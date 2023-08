Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è vicino (e c'è una sorpresa gratis)

Phantom Liberty, la prossima espansione di Cyberpunk 2077, è tornato a mostrarsi alla Opening Night Live.

Il celebre Action-RPG riceverà a breve il primo e unico DLC ufficiale dedicato alla campagna, atteso il 26 settembre prossimo.

Questo, senza togliere che di recente alcuni modder hanno deciso di dare vita a un non una, bensì tre nuove missioni della trama principale del gioco.

Poco sotto, il nuovo trailer rilasciato in occasione della ONL.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S.

CDPR ha anche confermato l'arrivo dell'Update 2.0 per il gioco principale, rilasciato gratuitamente, e che aggiornerà - immaginiamo in maniera definitiva - il titolo base.

Combattimento con i veicoli, nuove armi, nuove auto, nuovi vantaggi e molto altro sono in arrivo in Cyberpunk 2077 come parte del DLC Phantom Liberty. Molte di queste modifiche verranno introdotte anche nel gioco base come parte di Cyberpunk 2077 2.0.

Sempre riguardo l'espansione in arrivo, questa vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.

Ma non è tutto: sempre Cyberpunk 2077 ha ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Ricordiamo che stiamo seguendo in tempo reale l'evento sul sito con le nostre notizie e, in questo articolo, troverete il riepilogo completo di tutte le novità con trailer annessi, in aggiornamento costante.