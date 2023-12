Cyberpunk 2 manterrà una promessa "infranta" con il primo capitolo

Il lancio iniziale di Cyberpunk 2077 aveva deluso molti fan, com'è ormai noto, non solo per il pessimo stato in cui venne rilasciato su console, ma anche per quelle che sembravano vere e proprie promesse infrante da parte di CD Projekt.

Il team aveva infatti pubblicizzato notevolmente tutte le feature impressionanti della nostra avventura a Night City, promettendoci un coinvolgimento senza pari che avrebbe tenuto delle nostre scelte.

Anche e soprattutto per le origini del protagonista: in Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) possiamo infatti scegliere il background narrativo di V, con la promessa che questo avrebbe potuto condizionare anche i finali e altri eventi di gioco.

Sfortunatamente, a parte un prologo diverso e alcuni dialoghi aggiuntivi selezionabili in determinate circostanze, nel gioco finale si è rivelata una scelta praticamente inutile: pare che non sarà così con Cyberpunk 2, attualmente conosciuto con il nome in codice Orion.

Come riportato da IGN US, il narrative director Philipp Weber ha ammesso le colpe dello studio nel podcast ufficiale AnsweRED, promettendo che questa promessa "infranta" sarà mantenuta al meglio nel secondo capitolo in sviluppo:

«Credo che ci siano alcune cose, come ad esempio le origini, che avevano dato la promessa di poter giocare con più tipologie di personaggi diversi. Penso che sia qualcosa che in futuro ci piacerebbe migliorare. Considerando che ritengo che avevamo fatto una promessa che, alla fine, non abbiamo mantenuto per davvero».

Weber ha infatti ammesso che il gioco inizia proprio tenendo conto di queste origini specifiche, ma con l'avanzare della trama Cyberpunk 2077 si è allontanato sempre di più da questa scelta: il narrative director e quest designer ha ammesso che, con un po' di tempo in più e con il senno di poi, gli sarebbe piaciuto poter fare in modo che queste scelte fossero più significative per i giocatori.

Cyberpunk 2 sarà dunque il banco di prova perfetto per poter espandere tutti quei concept che non hanno potuto essere approfonditi degnamente in un gioco di ruolo comunque immenso, che grazie agli aggiornamenti ha potuto trovare un suo meritato riscatto.

Qualunque sia l'origine che avete scelto per il vostro V, probabilmente concorderete sul fatto che quella vista nel prologo sia indubbiamente la morte più straziante di tutto il gioco.

CD Projekt ha ascoltato attentamente i fan con il lancio delle patch finali: basta dire che non solo hanno finalmente aggiunto le metropolitane, dopo che in passato avessero detto più volte che non fosse possibile, ma al loro interno hanno perfino ricreato uno dei più famosi meme di Keanu Reeves.