CD Projekt mette a tacere le voci sulle acquisizioni: «Non ci interessa»

CD Projekt è riuscita a diventare uno dei nomi di maggior spessore nell'industria videoludica, grazie non solo al lancio di IP come The Witcher e Cyberpunk 2077, ma anche con scelte oculate come il lancio dello store GOG.

Lo studio polacco è ad oggi uno dei più rispettati dai videogiocatori, con produzioni come lo stesso Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) che riescono a segnare vendite eccellenti e standard qualitativi elevati, anche se in quest'ultimo caso ci sono voluti numerosi aggiornamenti.

Advertisement

Ma è proprio il suo status di sviluppatore indipendente di spessore che ha spesso fatto rimbalzare voci su possibili maxi acquisizioni, puntualmente però smentite da addetti ai lavori e dai diretti interessati.

In una nuova intervista rilasciata a Parkiet, il CEO Adam Kiciński ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte proprio su questo aspetto, mettendo a tacere una volta per tutte i rumor su svendite e acquisizioni della compagnia.

CD Projekt vuole continuare a crescere per diventare un punto di riferimento nell'industria videoludica, ma lo farà unicamente con le sue forze e senza doversi svendere a nessuno:

«Non ci interessa essere incorporati in un'entità più grande. Abbiamo lavorato tutta la vita per raggiungere la nostra posizione attuale. Crediamo che tra pochi anni saremo ancora più grandi e ancora più forti».

Insomma, a meno che non ci siano clamorosi ripensamenti, scordatevi ogni possibile acquisizione di CD Projekt: gli autori di The Witcher e Cyberpunk 2077 continueranno a lavorare sui loro nuovi progetti in totale autonomia, senza bisogno di svendersi al migliore offerente. Chissà se basterà a mettere un freno a certe voci.

In particolar modo, lo studio polacco è già al lavoro sul futuro di Cyberpunk: il sequel dovrebbe poter rispettare una promessa "infranta" del primo capitolo, dando maggiore importanza alle origini del protagonista.

Ricordiamo che è in arrivo anche un progetto live-action, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di una serie TV o un film: in ogni caso, qualcuno ha già immaginato il cast perfetto.

E per quanto riguarda il futuro di The Witcher? CD Projekt ha già ammesso che il quarto capitolo, conosciuto con il nome in codice "Polaris", sarà il loro più grande gioco di sempre.