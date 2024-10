The Witcher 3 si espande con 3 DLC gratis (dei fan)

La comunità di modder ha creato tre nuove espansioni amatoriali gratuite per The Witcher 3 Next-Gen, aggiungendo oltre 4 ore di nuovo gameplay al popolare gioco di ruolo.

Non è la prima (né l'ultima) volta che il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) è bersaglio degli appassionati.

Del resto, mesi fa CD Projekt ha rilasciato anche il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, quindi sicuramente ne avremo per molto ancora.

Le tre nuove mod, chiamate "Beast of the Blood", "Of Kings and Killers" e "The Spider and The Wolf", introducono nuove missioni, dialoghi, ambientazioni e creature nel mondo di The Witcher 3 (via DSO Gaming).

Queste espansioni amatoriali si integrano perfettamente con la trama principale del gioco, offrendo ai giocatori contenuti inediti di alta qualità.

"Beast of the Blood", creata da Oleksandr Shapran (scaricabile qui), aggiunge due nuove missioni, dialoghi, una nuova location e una nuova creatura al bestiario del gioco.

"Of Kings and Killers" (che trovate qui) vede invece Geralt dare la caccia a un assassino addestrato da Eredin, il re della Caccia Selvaggia, con una storia che si intreccia alla quest principale.

Infine, "The Spider and The Wolf" (a questo indirizzo) presenta una nuova linea di missioni incentrata su un'antica minaccia, con circa 2-3 ore di gameplay aggiuntivo.

La comunità di modder continua quindi ad arricchire l'esperienza di The Witcher 3 con contenuti di qualità, dimostrando l'affetto dei fan per il capolavoro di CD Projekt RED a diversi anni dalla sua uscita.

Le nuove espansioni gratuite che vi ho segnalato poco sopra rappresentano un'ottima occasione per riscoprire il gioco con decine di ore di contenuti inediti.

Queste espansioni dei fan si aggiungono ad altre mod popolari per The Witcher 3 Next-Gen, come il contenuto aggiuntivo sviluppato da Lisu, che riporta la storia ambientata nel 1232 in cui Geralt torna a Kaer Morhen e si trova coinvolto nelle vicende della principessa Deidre Ademeyn.