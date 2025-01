The Witcher 3, scoperto un segreto nascosto dopo 10 anni

A dieci anni dalla sua uscita, The Witcher 3: Wild Hunt continua a stupire i giocatori con dettagli nascosti e contenuti che sembrano essere sfuggiti anche ai fan più accaniti.

Nonostante centinaia di ore trascorse nel vasto mondo di Geralt di Rivia, molti giocatori stanno scoprendo ora segreti che erano rimasti nell’ombra, un risultato impressionante per un gioco che rimane una pietra miliare del genere RPG (e che trovate su Amazon).

Recentemente, un post sulla pagina Reddit dedicata a The Witcher 3 (via CB) ha portato alla luce un dettaglio che sembra essere sfuggito praticamente a tutti: la Duchessa di Beauclair, nella celebre espansione Blood and Wine, possiede un leopardo come animale domestico.

La scoperta ha lasciato increduli anche i giocatori più esperti. Un commento emblematico recita: «COSA? Sono al mio ennesimo playthrough e non l’ho mai visto.»

Un altro utente ha aggiunto: «Adoro questo gioco proprio per questo motivo. Ogni volta trovo nuovi NPC o dettagli che mi erano sfuggiti prima.»

Persino coloro che hanno esplorato minuziosamente la zona del palazzo di Beauclair ammettono di non aver mai notato la presenza del leopardo, evidenziando quanto sia facile perdersi dettagli nel mondo ricchissimo di The Witcher 3.

Questo episodio non fa che confermare la maestria di CD Projekt Red nel creare un universo immersivo e pieno di vita. La cura maniacale per i dettagli e la quantità straordinaria di contenuti hanno fatto sì che The Witcher 3 sia ancora giocato e amato, nonostante l’età.

Molti fan si chiedono ora: quanti altri segreti simili restano ancora da scoprire? Anche chi ha completato il gioco al 100%, magari con centinaia di ore investite, potrebbe aver ignorato qualcosa di altrettanto intrigante.

Con l’attesa per The Witcher 4 che continua, il fascino di scoprire nuove chicche nascoste in The Witcher 3 rappresenta un motivo in più per tornare a Nilfgaard e oltre.

La scoperta del leopardo di Beauclair è solo l’ultimo esempio di quanto questo gioco possa ancora sorprendere, dimostrando di essere un’esperienza senza tempo.