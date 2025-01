The Witcher 4 avrà un bel "pezzo" di The Witcher 1, 2 e 3

CD Projekt Red ha svelato ulteriori dettagli su The Witcher 4, confermando non solo che Ciri sarà la protagonista del prossimo capitolo, ma anche che 100 sviluppatori che avevano lavorato a The Witcher 1 e non solo solo sono ancora coinvolti nel progetto.

Una scelta che, pur segnando una nuova direzione per la serie, è stata pianificata a lungo termine, come sottolineato dall’azienda stessa, dopo aver fatto il botto con Wild Hunt (che trovate su Amazon).

A dispetto delle critiche, specie quelle (sciocche, secondo il mio punto di vista) relative alla scelta della protagonista, CD Projekt Red ha ribadito la solidità della sua visione narrativa.

Michal Nowakowski, CEO dell'azienda, ha confermato su X (via The Gamer) che circa 100 sviluppatori che avevano lavorato a The Witcher 3 sono ancora coinvolti nel gioco. Tra questi, anche veterani di The Witcher 2 e del primo capitolo della serie.

«La continuità narrativa è stata sempre una priorità,» ha dichiarato Nowakowski.

E ancora: «Il Direttore della Storia principale è lo stesso sin dal primo The Witcher. Anche il detentore della visione generale è rimasto invariato dal capitolo iniziale. E io stesso sono qui da 20 anni.»

Queste affermazioni sottolineano come il progetto non sia una reazione improvvisata al mercato, ma il risultato di una pianificazione pluriennale.

Un altro punto di discussione che ha attirato l’attenzione è stato il presunto coinvolgimento di Sweet Baby Inc., un'azienda che si occupa di consulenze narrative per i videogiochi.

Alcuni critici hanno insinuato che CD Projekt Red avesse collaborato con loro per The Witcher 4. Nowakowski ha smentito categoricamente queste voci: «Non stiamo lavorando né abbiamo mai lavorato con Sweet Baby. Non ne avevamo mai sentito parlare fino a poco tempo fa, ad essere onesti.»

The Witcher 4 promette quindi di essere un capitolo innovativo, pur rimanendo radicato nella tradizione narrativa che ha reso la serie iconica.

Con una protagonista criticata/amata dai fan e una squadra di veterani al comando, CD Projekt Red punta a superare le aspettative e riaffermarsi come uno dei nomi di riferimento nell'industria videoludica. Resta da vedere se il gioco riuscirà a conquistare anche i detrattori, che restano la minoranza (com'è giusto che sia).