The Witcher 3, qualcuno ha scoperto il "segreto finale"

The Witcher 3: Wild Hunt è ancora un gioco enormemente amato, tanto che qualcuno ha svelato il cosiddetto "segreto finale".

L'ultimo capitolo della saga di Geralt (che trovate su Amazon) è infatti pieno zeppo di segreti e chicche nascoste.

Del resto, parliamo di un gioco che è stato acclamato dai fan come uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Ora, dopo che qualcuno ha voluto offrirci una nuova missione giocabile gratuita, c'è chi invece ne ha scovato un particolare segreto nascosto.

Come riportato anche da GamingBible, l'ultimo segreto di The Witcher 3: Wild Hunt è stato scoperto e il fatto che i giocatori ci abbiano messo così tanto tempo è emblematico della qualità del gioco stesso (attenzione, seguono spoiler sul gioco).

La YouTuber xLetalis ha trascorso più di un anno alla ricerca di uno specifico Easter Egg di The Witcher 3, dopo che uno dei progettisti delle missioni del gioco, Philipp Weber, aveva accennato che ce n'era un altro da trovare.

xLetalis aveva precedentemente realizzato un video su Vivienne de Tabris, uno dei personaggi dell'incredibile espansione Blood And Wine. Weber ha risposto al filmato, chiedendo quando i giocatori potranno finalmente trovare "l'ultimo segreto di Vivienne".

Prevedibilmente, la community ha preso la cosa come una sfida e si è mobilitata per trovare ciò a cui Weber si riferiva. Dopo aver ristretto il campo di ricerca, xLetalis è riuscita a trovarlo.

Geralt incontra Vivienne per la prima volta in una missione di Blood And Wine chiamata "The Warble of a Smitten Knight". Scopre che la dama di compagnia è stata vittima di una terribile maledizione fin dalla nascita, che la sta lentamente trasformando in un volatile.

La missione ha diversi finali, ma una soluzione prevede che la maledizione venga trasferita da Vivienne a un uovo di uccello. Purtroppo, quando c'è di mezzo la magia c'è sempre una fregatura, e in questo caso Vivienne morirà tra sette anni.

Supponendo che questa sia l'opzione da seguire, Vivienne sceglierà di trascorrere i suoi anni rimanenti esplorando il mondo. xLetalis ha quindi utilizzato i comandi di The Witcher 3 per spostare Vivienne a Skellige e accelerare il tempo per farle trascorrere sette anni interi nel gioco.

Come si scopre, la povera vecchia Vivienne cade effettivamente a terra, morta. Si tratta di un segreto tenuto nascosto che lascia intendere la cura con cui è stato realizzato il gioco.

Restando in tema, ricordiamo anche che ci sono altri videogiochi di The Witcher attualmente in lavorazione negli studi CD Projekt RED: chissà se avranno la stessa qualità del terzo capitolo.

Inoltre, se non lo avete fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt di Rivia nell'ultima versione current-gen del suo gioco più famoso in assoluto, nella nostra recensione di The Witcher 3: Wild Hunt.